 

Туристический автобус перевернулся в Турции

19.02.2022, 9:44, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

По меньшей меня пять человек погибли в субботу в аварии с участием туристического автобуса в центральной Турции.

По данным телеканала A Haber, автобус вылетел с трассы между населенными пунктами Аксарай и Конья, в результате чего он перевернулся, передает ТАСС.

При аварии ранения различной степени тяжести получили 26 человек. Они были доставлены в ближайшие больницы для оказания медицинской помощи.

Ранее автобус с украинцами перевернулся в Турции.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

21.09 / CNN – американские власти перехватили письмо с ядом — адресованное Трампу

13.01 / За сутки в мире подтвердили рекордные 3,4 млн случаев COVID-19

16.12 / В Украине появится новый род войск – береговые ракетные войска

23.11 / “Глаза заворачиваются от удовольствия!”. В чем секрет вкусного куриного паштета по рецепту Мозговой

06.10 / Лавров рассказал об обсуждении формата «3+3» по Закавказью

03.06 / Минск сократит американскую дипмиссию в Беларуси после возобновления санкций

12.08 / ЕС пригрозил Лукашенко ухудшением отношений и санкциями

06.01 / Перед просьбой о помощи у стран Организации Договора о коллективной безопасности Токаев провел переговоры с Лукашенко

07.10 / На таймырских оленей наденут ошейники

28.10 / JP – Израиль разрешит въезжать в страну туристам, привитым «Спутником V»

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика