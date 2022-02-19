Туристический автобус перевернулся в Турции
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По меньшей меня пять человек погибли в субботу в аварии с участием туристического автобуса в центральной Турции.
По данным телеканала A Haber, автобус вылетел с трассы между населенными пунктами Аксарай и Конья, в результате чего он перевернулся, передает ТАСС.
При аварии ранения различной степени тяжести получили 26 человек. Они были доставлены в ближайшие больницы для оказания медицинской помощи.
Ранее автобус с украинцами перевернулся в Турции.
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