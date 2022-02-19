В Украине за сутки с COVID-19 госпитализировали 3,2 тыс человек

Среди заболевших 2611 детей и 765 медработников.

Выздоровело 30 487 человек, госпитализировано – 3323, умерло из-за болезни – 260.

За все время пандемии в Украине заболело 4 703 323 человек, выздоровело 3 926 496 человек, летальных исходов – 104 366.

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Контекст:

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.

В середине ноября 2021 года власти сообщили о начале спада четвертой волны коронавирусной инфекции. Страна прошла осенний пик заболеваемости и смертности от коронавируса, сообщили 24 ноября в Национальной академии наук Украины.

20 января 2022 года министр здравоохранения Виктор Ляшко заявил о начале новой вспышки коронавирусной инфекции. По прогнозам министерства, пик этой волны придется на середину февраля. Ляшко отметил, что текущая волна COVID-19 движется с запада на восток. В ведомстве полагают, что она вызвана распространением штамма коронавируса “Омикрон”.

В Центре общественного здоровья Минздрава сообщали 27 января, что в Украине 6,2% всех инфицированных коронавирусом составляют дети.

Ляшко говорил 7 февраля, что в ближайшие две недели число новых случаев COVID-19 в Украине может вырасти до 60 тыс. за сутки.

14 февраля в Минздраве Украины заявили о признаках стабилизации ситуации с заболеваемостью COVID-19.

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