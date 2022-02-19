Из ДНР эвакуировали 6,6 тыс. человек

Из Донецкой народной республики эвакуировано 6,6 тыс. человек, из них почти 2,5 тыс. детей, говорится в заявлении МЧС ДНР.

В ведомстве сообщили, что «по состоянию на 06.30 19 февраля 2022 года количество эвакуированного населения составило 6 тыс. 603 человека, из них 2 тыс. 436 детей», передает РИА «Новости».

Также завершено развертывание пунктов жизнеобеспечения для эвакуированного населения на пунктах пропуска Успенка, Мариновка, Ульяновское и Новоазовск.

На пунктах пропуска, помимо горячего питания, гражданам также оказывается психологическая и медицинская помощь.

Напомним, главы ДНР и ЛНР Леонид Пасечник и Денис Пушилин призвали жителей регионов, не связанных с работой объектов жизнеобеспечения, выехать в Россию.

Утром в субботу ЛНР и ДНР сообщили об обстрелах со стороны украинских силовиков.