В Оренбуржье заявили о готовности принимать беженцев из Донбасса

Оренбургская область готова принять эвакуированных жителей самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик, сообщил губернатор региона Денис Паслер.

Паслер заявил, что «Оренбургская область готова принять жителей Донецкой и Луганской народных республик», передает РИА «Новости».

«Мы не можем остаться в стороне, когда столько женщин, детей и пожилых людей находятся в опасности. Речь идет о жизни людей, поэтому другого решения быть не может. О нашей готовности уведомлен глава МЧС России», – добавил он.

Паслер поручил начать подготовку к приему и решить вопрос, сколько эвакуированных сможет принять Оренбуржье.

Социальные службы региона уже готовятся при необходимости обеспечить прибывших предметами первой необходимости.

Ранее главы ДНР и ЛНР Леонид Пасечник и Денис Пушилин призвали жителей регионов, не связанных с работой объектов жизнеобеспечения, выехать в Россию.

Первые автобусы с эвакуируемыми жителями ДНР уже прибыли в Ростовскую область. Власти Пензенской области пригласили в регион эвакуированных из Донбасса людей, также в Абхазии выразили готовность принять жителей Донецка и Луганска.