 

Напавшие на полицейских в Москве оказались нелегалами

19.02.2022, 8:16, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Подозреваемые в нападении на сотрудников полиции в метро Москвы являются нелегальными мигрантами, сообщила старший помощник руководителя ГСУ СК по городу Юлия Иванова.

«Установлено, что обвиняемые находились на территории Российской Федерации нелегально, однако осуществляли трудовую деятельность в различных коммерческих организациях в нарушении ст. 19.27 КоАП (представление ложных сведений при осуществлении миграционного учета), а также проживали в арендованной квартире на территории города Москвы», – цитирует Иванову РИА «Новости».

По ее словам, следствие выделило материалы, которые направлены в органы внутренних дел для привлечения административной ответственности работодателей и арендодателей.

«Черемушкинский районный суд удовлетворил ходатайство следствия и в отношении фигурантов избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Расследование по уголовному делу продолжается», – заключила представитель СК.

Напомним, два пассажира московского метро на станции «Тульская» избили двух полицейских в ответ на требование пройти в комнату полиции для установления личности. Подозреваемый 2000 года рождения был задержан на месте. Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 318 УК РФ («Применение насилия в отношении представителя власти), по данной статье злоумышленникам грозит до пяти лет лишения свободы.

Через некоторое время задержали второго подозреваемого.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

15.10 / Великобритания обошла остальную Западную Европу по числу потерь от COVID

04.03 / Toyota не планирует отказываться от выпуска бюджетных моделей

14.10 / “Какая красавица! И совсем не изменилась”. Как выглядела Нина Матвиенко 50 лет назад

13.08 / Литва назвала Тихановскую «символом выборов» в Белоруссии

04.08 / Пассажирские поезда столкнулись в Чехии

21.09 / 24 Horas – через несколько дней, а, может, недель — пока непонятно, когда закончится извержение вулкана на Канарских островах

04.12 / “О, сиська выпала”, “Так и по девочкам можно пойти”. Астафьева полностью обнажила грудь

22.08 / «Беби-бум» и рост смертности среди матерей и новорожденных — Telegraph о последствиях пандемии для развивающихся стран

30.06 / Российские ученые выявили фактор, влияющий на тяжелое течение коронавируса

02.04 / Euronews – COVID-19 подрывает психическое здоровье молодых европейцев

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика