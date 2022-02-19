Мужской лыжный марафон на Олимпиаде перенесли и сократили из-за непогоды

Мужской лыжный марафон на Олимпийских играх – 2022 в Пекине перенесен на час из-за непогоды, сообщили в Международной федерации лыжного спорта (FIS).

Соревнования должны были начаться в 09.00 мск, новое время старта – 10.00 мск. Также дистанция гонки свободным стилем была сокращена с 50 километров до 30, передает РИА «Новости».

Участие в гонке от РФ должны принять Александр Большунов, Денис Спицов, Иван Якимушкин и Артем Мальцев.