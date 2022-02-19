Обстрел ВСУ повредил Васильевскую насосную станцию в ДНР

Васильевская насосная станция повреждена в Донецкой народной республике (ДНР) в результате обстрела со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ), информирует представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

В Telegram-канале представительства говорится, что «поступила оперативная информация о повреждениях Васильевской насосной станции».

«В результате обстрела горит трансформатор №2, насосная станция первого подъема Южно-Донбасского водопровода (ЮДВ) остановлена, населенный пункт Васильевка обесточен. Из-за остановки Васильевской насосной станции Донецкая фильтровальная станция переведена на резервную подачу воды. Подробные обстоятельства уточняются», – отмечается в сообщении.

Васильевка расположена примерно в 1,5 км от линии соприкосновения в Донбассе. В ней находится насосная станция первого подъема Южно-Донбасского водовода – одного из ключевых объектов водоснабжения в Донбассе, питающего населенные пункты по обе стороны линии соприкосновения.

Напомним, главы ДНР и ЛНР Леонид Пасечник и Денис Пушилин призвали жителей регионов, не связанных с работой объектов жизнеобеспечения, покинуть территорию республик и выехать в Россию.

Утром в субботу ЛНР и ДНР сообщили об обстрелах со стороны украинских силовиков.