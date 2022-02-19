ЛНР и ДНР сообщили об обстрелах со стороны украинских силовиков

Представительства ЛНР и ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня в Донбассе рассказали об обстрелах со стороны подконтрольных Киеву сил.

ЛНР сообщила, что «за истекшие сутки со стороны вооруженных формирований Украины зафиксировано 31 нарушение режима прекращения огня». Украинские силовики вели огонь по территории республики, используя, в том числе, арторудия калибром 122 мм, крупнокалиберные минометы и гранатометы различных типов. Подконтрольные Киеву силы обстреливали ЛНР из запрещенных минскими соглашениями вооружений. В частности, обстрел велся в направлении Первомайска, поселков Металлист и Славяносербск.

ДНР сообщила, что обстрелам подверглись населенный пункт шахта имени Гагарина и Васильевка. Васильевская насосная станция повреждена, сам населенный пункт оказался обесточен. Докучаевск обстреливали ночью пять раз. Подчеркивается, что украинские силовики также использовали запрещенные минскими соглашениями вооружения, передает РИА «Новости».

Напомним, главы ДНР и ЛНР Леонид Пасечник и Денис Пушилин призвали жителей регионов, не связанных с работой объектов жизнеобеспечения, покинуть территорию республик и выехать в Россию.