Посол в США предложил авторам дезинформации о Донбассе самим посетить ЛНР и ДНР

Тем, кто утверждает, что у мирных жителей Донбасса нет оснований опасаться за свою жизнь, следует лично посетить ЛНР и ДНР и ознакомиться с трагическими последствиями «военной помощи», оказываемой Украине, сообщил посол РФ в США Анатолий Антонов.

Антонов, слова которого приводятся на странице посольства в Facebook, сказал, что США «упорно продолжают внушать общественности откровенную ложь». При этом «особое недоумение вызывает новый «вброс» со стороны американских официальных представителей относительно эвакуации граждан с территории ЛНР и ДНР». Антонов осудил попытки Вашингтона представить готовность РФ «принять мирных жителей Донбасса, опасающихся за свою жизнь», как «элемент пропаганды, направленной на оправдание «неминуемого вторжения» на Украину».

«Подобные заявления – очередной виток американской дезинформационной кампании против России. Авторам этих утверждений следовало бы лично посетить Донбасс и ознакомиться с трагическими последствиями «военной помощи», оказываемой Украине Соединенными Штатами и их союзниками», – сообщил он.

Антонов отметил, что в «письменной реакции» Москвы «на ответ американской стороне по гарантиям безопасности» было «недвусмысленно сказано», что «никакого «российского вторжения» на Украину, о чем с осени прошлого года заявляют на официальном уровне США и их союзники, нет и не планируется». «Утверждения об ответственности РФ за эскалацию нельзя расценить иначе как попытку оказать давление и обесценить предложения РФ по гарантиям безопасности», – сказал он.

Напомним, главы ДНР и ЛНР Леонид Пасечник и Денис Пушилин призвали жителей регионов, не связанных с работой объектов жизнеобеспечения, покинуть территорию республик и выехать в Россию.

Президент США Джо Байден утверждает, что доказательств того, что Киев готовит атаку на Донбасс, нет. Сообщения о готовящейся атаке со стороны Киева на Донбасс он назвал «дезинформацией». Президент США обвинил ЛНР и ДНР в нарушении режима прекращения огня.