 

Telegraph – «не понимали, что делали» — в Европарламенте объяснили, почему британцы выбрали брексит

19.02.2022, 6:58, Новости дня
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Европейский парламент выпустил доклад, основной темой которого стала процедура выхода из ЕС. По утверждению составителей документа, жители Соединённого Королевства поддержали брексит, потому что были недостаточно проинформированы о негативных последствиях такого решения, пишет The Daily Telegraph.


AP

Британские избиратели не понимали, за что они голосовали, когда поддерживали брексит в 2016 году. Такой вывод делается в докладе, составленном Европейским парламентом, пишет The Daily Telegraph.

Основной темой документа стала статья 50 Договора о ЕС, которая описывает процесс выхода из организации. В нём депутаты Европарламента утверждают, что они могли бы изменить ход голосования в Соединённом Королевстве, если бы у них была такая возможность, отмечает издание.

Парламентарии потребовали, чтобы Еврокомиссия выдвинула закон, позволяющий политическим партиям блока финансировать будущие избирательные кампании, касающиеся референдумов по соглашениям ЕС. Они также объявили Брюссель победителем в «жёстких переговорах» по брекситу, обращает внимание The Daily Telegraph.

В 2016 году Жан-Клод Юнкер, который в то время возглавлял Еврокомиссию, заявлял, что Брюссель отказался от вмешательства в избирательную кампанию по брекситу. По признанию чиновника, об этом его попросил тогдашний премьер-министр Великобритании Дэвид Кэмерон, напоминает издание.

По словам авторов доклада, роль ЕС состоит в том, чтобы «сохранить процесс европейской интеграции» и не допустить выхода других стран. Депутаты Европарламента предложили, чтобы любые будущие плебисциты, подобные брекситу, проходили «подтверждающий референдум», особенно если существует риск, что государство, покидающее блок, не может заключить сделку с Брюсселем.

«Британские граждане имели ограниченные знания о Евросоюзе и не были должным образом проинформированы о далекоидущих последствиях решения покинуть его, — говорится в документе. — Они не получили чёткого представления об отношениях, которые их страна будет иметь с ЕС после выхода, и их часто вводили в заблуждение относительно последствий брексита, особенно в отношении Северной Ирландии».

В Европарламенте выразили сожаление по поводу «сдержанности и ограниченного участия Европейского парламента и его комитетов накануне референдума в Великобритании». По мнению депутатов, в результате британцы остались «без полного доступа к информации о функционировании ЕС и результатах выхода».

Евродепутаты выразили уверенность, что на голосование о выходе Соединённого Королевства из ЕС повлияла «дезинформация». Они и предупредили, что подобные референдумы могут быть подвержены риску «иностранного вмешательства».

Вместе с тем в отчёте подчёркивается, что Брюссель достиг своих «ключевых целей» на переговорах по брекситу, несмотря на «отказ Великобритании от обязательств, связанных с членством в ЕС». По словам депутатов, единство блока помогло ему добиться финансового урегулирования и принять законопроект, защищающий права его граждан.

Одновременно с этим составители доклада критикуют британское правительство за то, что оно не смогло спланировать брексит, породив опасения о срыве сделки между Брюсселем и Лондоном. Депутаты настаивают, что любая другая страна, желающая инициировать статью 50, должна предоставить «план будущих отношений».

«Политические и экономические последствия решения о выходе из союза являются значительными, — отмечается в документе. — Великобритания не оценила их по-настоящему и полностью до её решения о выходе».

«Нотации о прозрачности, которые читает нам Европарламент, показывают, что многих в ЕС брексит ничему не научил, — отреагировал на доклад источник The Daily Telegraph в правительстве Бориса Джонсона. — Вместо того чтобы свысока смотреть на британский народ, который принял законное решение отобрать контроль у Брюсселя, им следовало бы сосредоточиться на областях, по которым Соединённое Королевство и ЕС могут работать вместе».   



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