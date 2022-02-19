Telegraph – «не понимали, что делали» — в Европарламенте объяснили, почему британцы выбрали брексит

Европейский парламент выпустил доклад, основной темой которого стала процедура выхода из ЕС. По утверждению составителей документа, жители Соединённого Королевства поддержали брексит, потому что были недостаточно проинформированы о негативных последствиях такого решения, пишет The Daily Telegraph.



AP

Британские избиратели не понимали, за что они голосовали, когда поддерживали брексит в 2016 году. Такой вывод делается в докладе, составленном Европейским парламентом, пишет The Daily Telegraph.

Основной темой документа стала статья 50 Договора о ЕС, которая описывает процесс выхода из организации. В нём депутаты Европарламента утверждают, что они могли бы изменить ход голосования в Соединённом Королевстве, если бы у них была такая возможность, отмечает издание.

Парламентарии потребовали, чтобы Еврокомиссия выдвинула закон, позволяющий политическим партиям блока финансировать будущие избирательные кампании, касающиеся референдумов по соглашениям ЕС. Они также объявили Брюссель победителем в «жёстких переговорах» по брекситу, обращает внимание The Daily Telegraph.

В 2016 году Жан-Клод Юнкер, который в то время возглавлял Еврокомиссию, заявлял, что Брюссель отказался от вмешательства в избирательную кампанию по брекситу. По признанию чиновника, об этом его попросил тогдашний премьер-министр Великобритании Дэвид Кэмерон, напоминает издание.

По словам авторов доклада, роль ЕС состоит в том, чтобы «сохранить процесс европейской интеграции» и не допустить выхода других стран. Депутаты Европарламента предложили, чтобы любые будущие плебисциты, подобные брекситу, проходили «подтверждающий референдум», особенно если существует риск, что государство, покидающее блок, не может заключить сделку с Брюсселем.

«Британские граждане имели ограниченные знания о Евросоюзе и не были должным образом проинформированы о далекоидущих последствиях решения покинуть его, — говорится в документе. — Они не получили чёткого представления об отношениях, которые их страна будет иметь с ЕС после выхода, и их часто вводили в заблуждение относительно последствий брексита, особенно в отношении Северной Ирландии».

В Европарламенте выразили сожаление по поводу «сдержанности и ограниченного участия Европейского парламента и его комитетов накануне референдума в Великобритании». По мнению депутатов, в результате британцы остались «без полного доступа к информации о функционировании ЕС и результатах выхода».

Евродепутаты выразили уверенность, что на голосование о выходе Соединённого Королевства из ЕС повлияла «дезинформация». Они и предупредили, что подобные референдумы могут быть подвержены риску «иностранного вмешательства».

Вместе с тем в отчёте подчёркивается, что Брюссель достиг своих «ключевых целей» на переговорах по брекситу, несмотря на «отказ Великобритании от обязательств, связанных с членством в ЕС». По словам депутатов, единство блока помогло ему добиться финансового урегулирования и принять законопроект, защищающий права его граждан.

Одновременно с этим составители доклада критикуют британское правительство за то, что оно не смогло спланировать брексит, породив опасения о срыве сделки между Брюсселем и Лондоном. Депутаты настаивают, что любая другая страна, желающая инициировать статью 50, должна предоставить «план будущих отношений».

«Политические и экономические последствия решения о выходе из союза являются значительными, — отмечается в документе. — Великобритания не оценила их по-настоящему и полностью до её решения о выходе».

«Нотации о прозрачности, которые читает нам Европарламент, показывают, что многих в ЕС брексит ничему не научил, — отреагировал на доклад источник The Daily Telegraph в правительстве Бориса Джонсона. — Вместо того чтобы свысока смотреть на британский народ, который принял законное решение отобрать контроль у Брюсселя, им следовало бы сосредоточиться на областях, по которым Соединённое Королевство и ЕС могут работать вместе».