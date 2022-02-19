 

Детский омбудсмен предложила помощь эвакуирующимся из Донбасса

19.02.2022, 6:48, Новости дня
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Уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Мария Львова-Белова готова оказать необходимую помощь эвакуирующимся с территории Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР) детям и семьям.

«В настоящий момент отсутствуют подробности о количестве эвакуируемых и местах их размещения. Институт уполномоченных по правам ребенка готов оказать все необходимое содействие в помощи прибывающим с территории ЛНР и ДНР детям и семьям с детьми», – приводит ТАСС сообщение омбудсмена.

Также сообщается, что Львова-Белова находится на связи с детским омбудсменом Ростовской области.

Ранее глава ДНР Денис Пушилин заявил, что ситуация на линии соприкосновения, к сожалению, идет к войне.

Также глава ДНР сообщил о том, что президент Украины Владимир Зеленский может в любой момент отдать команду о начале полномасштабного наступления на Донбасс.

В пятницу вечером власти самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик призвали жителей в кратчайшие сроки выехать на территорию России. После объявления о массовой эвакуации в Донецке включили сирену гражданской обороны. В ЛНР уже приостановлено обучение в школах, колледжах и вузах. Минздрав республики развернул пункты оказания медицинской помощи на пунктах пропуска на границе с Россией.

Как сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, президент Владимир Путин поручил правительству срочно обеспечить выплату в 10 тыс. рублей каждому прибывающему в Ростовскую область из Донбасса. Путин также поручил врио главы МЧС Александру Чуприяну срочно вылететь в Ростовскую область и заняться там созданием условий для размещения беженцев. По словам Пескова, беженцев обеспечат горячим питанием и всем необходимым, включая медицинскую помощь.

Позже сообщалось, что мощный взрыв прогремел в центре Донецка.

Между тем, главком ВСУ Валерий Залужный заявил, что военно-политическое руководство Украины не планирует наступательных операции в Донбассе.



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