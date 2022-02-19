 

НАТО решило повысить готовность тысяч солдат из-за России

19.02.2022, 6:48, Новости дня
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Из-за «кризиса с Россией» НАТО повышает уровень готовности сил быстрого реагирования (NATO Response Force, NRF), сообщают источники.

Как указывает dpa, речь идет о тысячах солдат. Теперь они должны быть в состоянии выдвинуться в район конфликта в течение семи дней, а не 30, как прежде, передает РИА «Новости».

Минобороны Германии сообщает, что Берлин «повысил уровень готовности участвующих в Силах быстрого реагирования сил бундесвера». Подчеркивается, что «за этой мерой никоим образом не следует переброска», ведутся только «подготовительные меры».

Для переброски сил НАТО требуется решение Совета альянса, напомнили в ведомстве. В нем добавили, что Берлин «остается привержен вместе с союзниками политики двух треков в отношении РФ – внушающая доверие готовность к обороне и перестраховка союзников с одновременной открытостью к диалогу».

Напомним, в Литву из Германии прибыли подкрепления для контингента НАТО. НАТО развернет дополнительные боевые группы в Румынии. В Польше заявили о размещении дополнительных войск США возле Украины. Всего в Польшу отправились 1,7 тыс. солдат и офицеров бригадной боевой группы 82-й воздушно-десантной дивизии США.



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