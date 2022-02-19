“Звони в свой блокчейн, отменяй перевод”: замминистра МВД лично помог пенсионерке вернуть деньги, которые мошенники вывели в криптовалюты

Заместитель министра внутренних дел генерал Николай Рябиков лично помог пожилой жительнице Москвы вернуть свою пенсию, которую мошенники вывели в криптовалюты и попытались скрыть. Ведомство опубликовало видео, на котором страж порядка лично распекает злоумышленников.

Мошенников накрыли прямо в их импровизированной студии в Москве, откуда они осуществляли мошеннические звонки и где осуществляли отмывание украденных денег путем их перевода в криптовалюты. В логове, оборудованном в обычной столичной квартире, было обнаружено орудие преступления – мобильный телефон марки Samsung.

Узнав о задержании злоумышленников, замминистра в сопровождении журналистов лично прибыл на место проведения оперативно-следственных действий, чтобы обеспечить возвращение денег 72-летней пенсионерке Антонине Н., которая лично просила его о помощи в заявлении. Выяснилось, что её пенсию преступники успели вывести в криптовалюты.

“Звони в свой блокчейн прямо сейчас, отменяй перевод. Чтобы деньги вернулись тут же, а не то я тебя в бараний рог сотру”, – потребовал генерал Рябиков от одного из злоумышленников.

“Так ночь же сейчас в Америке, товарищ генерал”, – возразил он.

“Звони, я сказал!” – полицейский был непреклонен.

В итоге после нескольких звонков деньги пенсионерки были возвращены обратно ей на карту в двойном размере. В органах подчеркнули, что будут и дальше неуклонно защищать права граждан, особенно пожилых, и содействовать скорейшему возмещению нанесённого им ущерба.

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