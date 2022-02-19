 

“Звони в свой блокчейн, отменяй перевод”: замминистра МВД лично помог пенсионерке вернуть деньги, которые мошенники вывели в криптовалюты

19.02.2022, 6:31, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Заместитель министра внутренних дел генерал Николай Рябиков лично помог пожилой жительнице Москвы вернуть свою пенсию, которую мошенники вывели в криптовалюты и попытались скрыть. Ведомство опубликовало видео, на котором страж порядка лично распекает злоумышленников.

Мошенников накрыли прямо в их импровизированной студии в Москве, откуда они осуществляли мошеннические звонки и где осуществляли отмывание украденных денег путем их перевода в криптовалюты. В логове, оборудованном в обычной столичной квартире, было обнаружено орудие преступления – мобильный телефон марки Samsung.

Узнав о задержании злоумышленников, замминистра в сопровождении журналистов лично прибыл на место проведения оперативно-следственных действий, чтобы обеспечить возвращение денег 72-летней пенсионерке Антонине Н., которая лично просила его о помощи в заявлении. Выяснилось, что её пенсию преступники успели вывести в криптовалюты.

“Звони в свой блокчейн прямо сейчас, отменяй перевод. Чтобы деньги вернулись тут же, а не то я тебя в бараний рог сотру”, – потребовал генерал Рябиков от одного из злоумышленников.

“Так ночь же сейчас в Америке, товарищ генерал”, – возразил он.

“Звони, я сказал!” – полицейский был непреклонен.

В итоге после нескольких звонков деньги пенсионерки были возвращены обратно ей на карту в двойном размере. В органах подчеркнули, что будут и дальше неуклонно защищать права граждан, особенно пожилых, и содействовать скорейшему возмещению нанесённого им ущерба.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

13.05 / В Tesla перенесли выпуск новой версии автопилота FSD

02.07 / В США выявили двукратный рост заболеваемости диабетом среди детей во время пандемии

29.05 / «Физическое насилие не применялось»

08.07 / Мнение: Эрик Принс в поисках контрактов

14.01 / Минимализм, блестки и массивные детали: основы маникюрной моды на ближайшие 12 месяцев

21.07 / Мнение: Что из себя представляет социально-политической строй Белоруссии?

11.08 / Извините, Россия: Америка не копировала Вашу идею гиперзвуковой ракеты [воздушного базирования]

26.08 / Мнение: Как убийц евреев записали в “жертвы политического террора в СССР”

05.11 / Мнение: 16 глав государств Европы будущего

18.11 / Об Амаль и не только: Джордж Клуни дал интервью вместе с сыном Александром

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика