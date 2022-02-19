Мнение: О «нехороших» пристрастиях Владимира Путина… Инсайд из надёжного источника

Свои «маленькие слабости», далеко не всегда невинные, имеются даже у великих людей. А вот у тех, кто «их величеств» и «превосходительств» обслуживают, слабость большая, но единственная. И общая на всех — болтливость. Иначе как бы любопытствующая общественность узнавала время от времени о том, что же пикантного творится за дворцовыми стенами или, как вариант, за кремлёвскими зубцами.

Причём проболтаться в самый неподходящий момент могут даже многократно проверенные и стопроцентно надёжные.

Так и случилось в этот раз в околокремлёвском окружении нынешнего российского президента Владимира Путина. Очередной выплывший наружу инсайд позволяет по-новому взглянуть на некоторые нюансы шокирующих действий и реплик Верховного главнокомандующего РФ.

Тем самым инсайдером оказался не полуанонимный «Генерал СВР», а вполне респектабельный, частично вхожий и насквозь прокремлёвский политолог Сергей Марков. Чей длинный язык поневоле заставляет помянуть знаменитую мораль из крыловской басни «Пустынник и Медведь».

8 февраля на пресс-конференции с президентом Франции Эммануэлем Макроном в Москве довольный Владимир #Путин лаконично и жёстко изложил российский взгляд на необходимость выполнения Киевом всех пунктов Минских соглашений, от первого до последнего. Вполне в духе путинизмов он прокомментировал недовольство украинской стороны стихотворной фразой «Нравится — не нравится, терпи, моя красавица».

Наиболее эрудированные журналисты заподозрили в этом отрывке довольно внятную отсылку к непристойному «творчеству» одной полузабытой ныне панк-группы. Но всё на деле оказалось гораздо хуже. Истину приоткрыл… тот самый Сергей Марков:

«Стихи, которые цитировал Владимир #Путин на пресс-конференции с Макроном, и которыми он охарактеризовал необходимость для киевского режима выполнять Минские соглашения, — они не просто народные, а из чёрной части народного юмора: из некрофильского цикла. И полностью звучат так:

Лежит милая в гробу,

Я пристроился, — е***у.

Нравится — не нравится,

Терпи, моя красавица.

О чём это говорит?

Владимир Путин великолепный знаток русского фольклора, знакомый с его самыми тайными уголками. Время пресс-конференции было уже час ночи. В это время из подсознания выходят хтонические, демонические образы . Это нормально. Дионисийский пласт культуры (по Ницше) — это необходимая часть общей культуры. В ней есть апполононический пласт — светлая сторона, а есть дионисийский пласт — тёмная сторона. И отказаться от этой части культуры невозможно. Но раз вырвались такие слова, значит, Путин говорил от души, искренне … »

Логика, в общем, понятна. И это — тревожно.

Нет, проблема не в том, что глава государства знаком с «некрофильскими» частушками. В конце концов, кто из нас в детстве не декламировал стишки о том, как…

Маленький мальчик по стройке гулял,

В бочку с бензином случайно упал.

Только успел он высунуть нос, —

Добрый прохожий спичку поднёс.

Или о том, как…

Девочка в поле гранату нашла.

— Что мне с ней делать? — спросила она.

— Дёрни колечко, — ей дядя сказал.

Долго над полем бантик летал.

Несколько десятков, а то и сотен таких опусов щекотали детское воображение, и это нормально. Преодоление страха смерти — закономерный этап взросления. Но совсем ненормально, когда подобные вирши начинает цитировать взрослый. И не разомлев от алкоголя на встрече бывших одноклассников, где воспоминания о детских шалостях — обязательная часть программы, а на трезвую голову, поясняя журналистам внешнеполитическую линию своей страны. К слову, на подобных мероприятиях нынешний российский президент прежде щеголял цитатами великих философов…

Опять же, Владимир Путин не в первый раз обращается к теме Танатоса публично. Помните, наверное, «мы как мученики попадём в Рай, а они просто сдохнут». Поговаривают также, что участвуя в обрядах с камами, ойуунами и прочими пугдурами во время сибирских «вакаций», нынешний хозяин Кремля всё дальше и дальше уходит по тёмной тропе…

Отсюда и нынешнее обилие «хтонических образов» в подсознании.

Что ж…

В цикле «детских» стишков, помнится, был и такой:

Дедушка в поле гранату нашёл.

Сунул в карман и к райкому пошёл.

Дёрнул колечко и бросил в окно!

Дедушка старый, ему всё равно…

Так вот обращение Сами-Знаете-Кого к «некрофильской» части российской культуры поневоле заставляет задаться вопросом:

— А вдруг дедушка и впрямь уже «старый»?

А вдруг и ему — теперь всё равно?

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