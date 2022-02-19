Мнение: Украина не скрывает намерений

И вот – весьма, надо сказать, двусмысленная реакция официальной Украины на события, прежде всего – на объявление эвакуации с Донбасса.

“Вице-премьер Украины, министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Ирина Верещук призвала жителей Донбасса выезжать на территорию Незалежной. Об этом сообщает «РИА Новости».

«Я хочу сказать тем людям, которые сейчас решают, что им делать. Я обращаюсь к тем, кто сейчас на временно оккупированных территориях, кто боится за своих детей, свои семьи: езжайте к нам. Найдите способ пересечь КПВВ или другим способом. Мы вас ждем. Мы создадим все возможные условия для того, чтоб у вас было, где жить, что есть, для того, чтоб вы чувствовали, что вы не одни», — приводятся в материале слова Верещук”.

Каково?? Украина вовсе не говорит жителям – куда вы претесь, вам ничего не грозит, мы вовсе не собираемся атаковать территорию ОРДЛО; нет – она фактически вторит руководству непризнанных республик и тоже говорит “Бегите!” Разве что направление указывает иное – “бегите – но не в Россию, а на Украину”.

Что ж – 5 баллов за откровенность. Впрочем, уверен, что мои украинствующие друзья и тут не увидят “ни малейшего следа” намерений ВСУ к наступлению.