Японскую киберспортсменку выгнали из команды за оскорбление низкорослых мужчин

Японская команда Cyclops Athlete Gaming из Осаки прекратила сотрудничество с профессионально играющей в файтинги серии Tekken Каной Tanukana Тани из-за неэтичных высказываний в адрес мужчин невысокого роста.

Киберспортивная организация Cyclops Athlete Gaming из Осаки сообщила о прекращении сотрудничества с Каной Tanukana Тани, профессионально играющей в файтинги серии Tekken. Компания объяснила свое решение «неприемлемыми высказываниями» спортсменки на недавнем стриме.

Киберспортсменка заявила, что «у мужчин ростом ниже 170 сантиметров нет человеческих прав», посоветовав решать проблему с помощью операции по увеличению роста в результате удлинения костей.

По словам некоторых японских СМИ, высказывание Tanukana может иметь немного другой смысл: в японском языке «права человека» используются в том числе в значении «должен быть у каждого».

Это не первые ее сомнительные заявления. Раньше Тани говорила, что людям с низким заработком стоит покончить с собой, а также называла представителей ЛГБТК-сообщества «сборищем психически больных», передает Eurosport.

Скорее всего, расторгнуть контракт с Тани в Cyclops Athlete Gaming решили после того, как из-за ее резких высказываний некоторые компании отказались спонсировать команду, несмотря на извинения спортсменки в соцсетях.

Ранее компания L’Oreal расторгла контракт с чернокожей моделью-трансгендером Монро Бергдорф за расистские высказывания в адрес белых.