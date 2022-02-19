В мире: Украина назначила Западу плату за противостояние с Россией

Пятьдесят два миллиарда долларов просят у Запада на Украине. Пока об этом высказывается не президент страны – но само заявление вполне укладывается в генеральную линию украинской политики. Речь идет о перспективе списания всех внешних долгов Украины – и это имеет прямое отношение к России.

В эту субботу президент Украины Владимир Зеленский будет участвовать в Мюнхенской конференции по безопасности. Исторически эта дискуссионная площадка возникла для обсуждения способов противостояния влиянию СССР в Европе. Ну а сегодня ее повестка очевидна: будут обсуждать «вторжение».

Неудивительно, что украинские политики бросились давать Зеленскому советы. Лучший пока что дала Юлия Тимошенко, предложившая попросить о списании внешних долгов Украины: «…история мира знает множество примеров, когда в таких ситуациях списывались долги с государств. Это означает, что если мы имеем друзей в западном мире, то они по международному праву и по Будапештскому меморандуму обязаны списать 52 млрд долгов».

Заявление настолько многослойное, что разобраться нужно детально.

Украина: долги и реструктуризация

Начнем с цифр. На конец 2021 года государственный внешний долг Украины составлял 57,2 млрд долларов. То есть одно из двух: либо Тимошенко промахнулась с показателем, либо простить предлагается не всю сумму.

Кроме того, непонятно, как быть с деньгами, которые Украине уже пообещали, но пока не дали. США, Франция, Великобритания, ФРГ, ЕС, Канада в январе – феврале успели пообещать Украине еще примерно 5 млрд. Итого получается, что прощать нужно не менее 62 млрд.

К тому же непонятно, как быть с долгами Украины перед Россией: 0,61 млрд долларов за поставки газа (тянется еще с 1990-х) и более 3 млрд долларов по евробондам (кредит, который Украина отказалась признавать). Хотя с учетом общей суммы это, конечно, не так существенно.

История действительно знает примеры, когда государственные долги списывались, даже крупные. После Второй мировой войны Франции и Греции списали долгов в размере 50% ВВП, а Германии – на 280%. В 2014 году РФ простила Кубе почти 32 млрд долларов долга (советские кредиты и поставки). А в 2020-м Аргентина добилась реструктуризации долга в размере 68 млрд долларов: часть задолженности списали, а на остаток снизили платежи с 7% до 3% годовых.

Да и самой Украине слово «реструктуризация» знакомо. В 2015 году, на фоне экономического кризиса от разрыва экономических отношений с Россией и военных действий, добивших экономику и обваливших курс с 10 до 29 гривен за доллар, Украина уже просила о списании долгов и снижении стоимости кредитов. Тогда ей простили примерно 3,6 млрд (20% суммы перед пулом кредиторов) и на четыре года отсрочили погашение облигаций. Правда, не бесплатно: купонную ставку по облигациям повысили с 7,22% до 7,75%. А часть кредиторов получила т. н. ВВП-варранты со сложным механизмом выплат, зависящим от роста экономики. Причем экономисты уже неоднократно замечали, что выплаты по ВВП-варрантам Украина платит досрочно (даже в 2020 году, на пике коронакризиса).

Итак, семь лет назад, будучи должной 22 млрд долларов, Украина добилась прощения всего лишь 3,6 млрд. И положение Украины тогда было куда серьезней: без реструктуризации ей грозил дефолт. Но это было не единственной причиной согласия Franklin Templeton, T. Rowe Price, TCW Group и BTG Pactual Europe простить Украине часть долга. Примерно три четверти всей суммы приходилось на Franklin Templeton (США).

Сегодня ситуация немного отличается.

Самый крупный кредитор Украины – МВФ (более 10 млрд долларов). За ним – Всемирный банк (более 5,5 млрд), МБРР (около 5 млрд долларов), ЕС (4,3 млрд). Плюс старые знакомые – пул кредиторов, состоящий из крупных финансовых фондов, кредитующих правительства по всему миру (23,6 млрд долларов на 2020 год). Остальное – сумма мелких долгов перед банками, международными финансовыми институтами, правительствами других стран и т. п.

Монетизация войны

Вопрос в другом: а зачем кредиторам прощать Украине долги в таком размере? Тимошенко отвечает и на него: сэкономленные средства страна направит на «…обеспечение [Украины] в достаточном количестве высокотехнологичным оружием».

Это, конечно, аргумент, оборонному лобби США он понравится. Только как убедить держателей украинского долга в том, что им нужно списать миллиарды долларов лишь для того, чтобы эти миллиарды вместо них получил американский ВПК?

Также Тимошенко апеллирует к Будапештскому меморандуму как якобы обязывающей причине. Политик такого уровня не может не знать, что западная дипломатия относится к этому документу куда менее серьезно, чем украинская. И не считает себя в связи с ним обязанной Украине хоть чем-нибудь конкретным.

Да, в 2014 году США и Великобритания осудили Россию за его «нарушение». Однако они же считают его не соглашением о гарантиях безопасности (как настаивает Украина), а соглашением «уважать суверенитет и территориальную целостность Украины». Поэтому меморандум тут скорее для красного словца и стремления придать больше веса словам, в которые Тимошенко и сама-то не сильно верит.

Впрочем, это не означает, что в словах Тимошенко нет смысла. По сути, она развивает идею, которую Зеленский и его окружение и сами пытаются реализовывать. Тимошенко призывает монетизировать противостояние Украины и России.

Россия для Запада – враг, конкурент за влияние в Восточной Европе и на постсоветском пространстве. Для США персонально – еще и конкурент на углеводородном рынке ЕС. С этой точки зрения попытки изоляции России, санкции, технологическая блокада – все это Западу выгодно. Чтобы все это сохранялось, нужна причина. Украина готова быть такой причиной, но хочет повысить расценки за свои услуги.

Зеленский уже и сам пытался намекнуть на это американцам: мол, если уж пугаете весь мир российской угрозой, компенсируйте нам как-то экономические потери. А то нам в долг перестали давать, уходят скудные инвестиции и курс гривны валится. То есть Тимошенко лишь выступает за то, чтобы торговать с Западом противостоянием с Россией на постоянной основе и даже сделать ее основной «экспортной услугой» украинской экономики.

В этом даже есть своя извращенная логика. Мировая экономика – это глобальное разделение труда. Война – товар не хуже любого другого, если уж находятся те, кому противостояние с Россией по тем или иным причинам выгодно. Ну а раз уж Украина теперь на таком противостоянии «специализируется», то действительно грех не попытаться получить от этой ситуации какие-то бонусы. Раз уж иначе украинские власти хозяйствовать не научились.

Теги:

Украина

,

Юлия Тимошенко

,

Россия и Украина