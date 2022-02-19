 

В США назвали обострение в Донбассе поводом для нападения на Украину

19.02.2022, 6:04, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Вашингтон рассматривает обострение в Донбассе как предлог для операции РФ против Украины, а сообщения о взрывах и эвакуацию жителей прикрытием попытки эскалации ситуации.

«Подобные заявления представляют собой новую попытку при помощи лжи и дезинформации скрыть, что РФ является истинным агрессором в данном конфликте. Именно об этом типе операции под ложным флагом предупредил госсекретарь США Энтони Блинкен в своем выступлении в Совете Безопасности ООН», – цитирует РИА «Новости» представителя Госдепа высокого ранга. Так он прокомментировал взрыв в Донецке и эвакуацию жителей из ДНР и ЛНР.

Ранее глава ДНР Денис Пушилин заявил, что ситуация на линии соприкосновения, к сожалению, идет к войне.

Также глава ДНР сообщил о том, что президент Украины Владимир Зеленский может в любой момент отдать команду о начале полномасштабного наступления на Донбасс.

В пятницу вечером власти самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик призвали жителей в кратчайшие сроки выехать на территорию России. После объявления о массовой эвакуации в Донецке включили сирену гражданской обороны. В ЛНР уже приостановлено обучение в школах, колледжах и вузах. Минздрав республики развернул пункты оказания медицинской помощи на пунктах пропуска на границе с Россией.

Как сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, президент Владимир Путин поручил правительству срочно обеспечить выплату в 10 тыс. рублей каждому прибывающему в Ростовскую область из Донбасса. Путин также поручил врио главы МЧС Александру Чуприяну срочно вылететь в Ростовскую область и заняться там созданием условий для размещения беженцев. По словам Пескова, беженцев обеспечат горячим питанием и всем необходимым, включая медицинскую помощь.

Позже сообщалось, что мощный взрыв прогремел в центре Донецка.

Между тем, главком ВСУ Валерий Залужный заявил, что военно-политическое руководство Украины не планирует наступательных операции в Донбассе.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

05.12 / Соратник Чубайса оценил его перспективы на новом посту

24.08 / В Москве за сутки умерли 12 пациентов с коронавирусом

03.10 / Украинские силовики обстреляли территорию ЛНР

13.11 / Украина запланировала «инженерное обустройство» границ с Россией и Белоруссией

27.08 / Инфекционист рассказал, как обезопасить учащихся от COVID-19 в школе

09.08 / «Новые британцы» устроили нападения с мачете и ножом в Бирмингеме и Лондоне

13.06 / В мире: Путин предложил Байдену киберпартнерство

05.08 / Грузия осудила право на двойное гражданство между Россией и Южной Осетией

14.02 / SkyUp возобновила продажу авиабилетов

06.01 / Мэр Черкасс: У нас жизнь идет своим путем, жесткий локдаун не нужен

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика