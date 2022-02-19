Байден подписал предотвращающий шатдаун в США закон

Глава американского государства Джо Байден подписал закон о временном продлении финансирования федерального правительства, сообщил Белый дом.

Закон «обеспечивает ассигнования 2022 фискального года по 11 марта на продолжение проектов и деятельности федерального правительства». Проект закона был одобрен Палатой представителей и Сенатом Конгресса США. Предыдущий период финансирования правительства заканчивается 18 февраля. Новый закон требовался, чтобы предотвратить шатдаун в условиях отсутствия постоянного бюджета на 2022 финансовый год, который начался 1 октября, передает РИА «Новости».

Напомним, Конгресс 30 сентября принял соответствующий документ и с тех пор неоднократно продлевал его.