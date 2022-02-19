 

Чернобыльскую зону закрыли для туристов

19.02.2022, 5:21, Новости дня
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Туристам закроют вход в Чернобыльскую зону отчуждения на неопределенный срок, сообщил глава Ассоциации чернобыльских туроператоров Ярослав Емельяненко.

«Только что сообщили, что с 19 февраля Чернобыльская зона закрыта для туристических посещений на неопределенный срок. Официальная причина озвучивается как «технические причины», – цитирует Емельяненко РИА «Новости».

Он добавил, что это может быть связано с «угрозой российской агрессии и близостью границы с Белоруссией».

Глава ассоциации отметил, что в последнее время Чернобыльская зона пользовалась популярностью у туристов.

«В данных условиях мы понимаем заботу о безопасности украинцев и иностранных гостей. Но принимая во внимание то, что современные технические средства позволяют в реальном времени видеть любые перемещения вооруженных сил всех сторон и быстро на них реагировать, а также отсутствие рекомендаций от власти покинуть Киев, надеемся, что запрет на посещение Чернобыля уже скоро будет отменен», – заключил Емельяненко.

Ранее американское издание The Washington Post публиковало карту «вторжения» РФ на Украину с территории Белоруссии, с севера и востока к Днепру, а также с Черного моря. В конце января британский телеканал Sky News сообщал, что РФ в случае «вторжения» на Украину может добраться до Киева через Чернобыльскую зону отчуждения.



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