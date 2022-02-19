 

Украина призвала Германию и Францию направить своих представителей ОБСЕ в Донбасс

19.02.2022, 5:21, Новости дня
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Киев просит Германию и Францию направить своих представителей в СММ ОБСЕ, чтобы они могли независимо оценить ситуацию в Донбассе, сообщила вице-премьер Украины, министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий страны Ирина Верещук.

«Нам нужна независимая верификация. Именно поэтому мы обратились к нашим участникам «Нормандии» и просим Германию и Францию как можно быстрее решить вопрос предоставления своих представителей в СММ ОБСЕ, которые будут независимо оценивать ситуацию. Мы готовы и допускаем миссию ОБСЕ на все точки, которые только нужны», – цитирует РИА «Новости» Верещук.

Ранее глава ДНР Денис Пушилин заявил, что ситуация на линии соприкосновения, к сожалению, идет к войне.

Также глава ДНР сообщил о том, что президент Украины Владимир Зеленский может в любой момент отдать команду о начале полномасштабного наступления на Донбасс.

В пятницу вечером власти самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик призвали жителей в кратчайшие сроки выехать на территорию России. После объявления о массовой эвакуации в Донецке включили сирену гражданской обороны. В ЛНР уже приостановлено обучение в школах, колледжах и вузах. Минздрав республики развернул пункты оказания медицинской помощи на пунктах пропуска на границе с Россией.

Как сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, президент Владимир Путин поручил правительству срочно обеспечить выплату в 10 тыс. рублей каждому прибывающему в Ростовскую область из Донбасса. Путин также поручил врио главы МЧС Александру Чуприяну срочно вылететь в Ростовскую область и заняться там созданием условий для размещения беженцев. По словам Пескова, беженцев обеспечат горячим питанием и всем необходимым, включая медицинскую помощь.

Позже сообщалось, что мощный взрыв прогремел в центре Донецка.

Между тем, главком ВСУ Валерий Залужный заявил, что военно-политическое руководство Украины не планирует наступательных операции в Донбассе.



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