 

Глава МИД Германии не исключила возможности госпереворота в Киеве

19.02.2022, 5:21, Новости дня
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В отношении Украины есть угроза «операции под ложным флагом» или госпереворота, сообщила глава МИД Германии Анналена Бербок.

Как сообщила Бербок на Мюнхенской конференции по безопасности, она не слышала, чтобы кто-то из немецкого правительства «говорил, что нет угрозы операции под ложным флагом». Сама Бербок считает, что «сценарий полномасштабной операции возможен», однако «более вероятен сценарий операции под ложным флагом или переворот», передает РИА «Новости».

Бербок и глава МИД Франции Жан-Ив Де Дриан в совместном заявлении сообщили, что «приняли к сведению объявление лидеров самопровозглашенных «народных республик» Донецка и Луганска эвакуировать в Россию жителей региона в качестве меры предосторожности в ожидании возможного украинского нападения». Берлин и Париж «не видят никаких оснований для таких обвинений». Они призвали Москву «использовать свое влияние» на ДНР и ЛНР, чтобы «призвать к сдержанности и внести вклад в деэскалацию». Германия и Франция «опасаются, что инсценированные инциденты могут быть использованы для эскалации».

Напомним, МИД Соединенного Королевства выступил с утверждением, что руководство РФ рассматривает вариант приведения к власти на Украине лояльного по отношению к Москве правительства, которое якобы может возглавить экс-депутат Рады Евгений Мураев. При этом Мураев с 25 декабря 2018 года находится под российскими санкциями. Сам Мураев назвал «чушью» и «глупостью» версию МИД Британии о том, что Москва якобы рассматривает его в качестве потенциального главы пророссийского правительства Украины.



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