Мнение: О превращении россиян в «пушечное мясо»… Ещё три шага к войне?

Перебор про Украину, но… Это уже с пометкой «Молния!». Отчего вечер пятницы стремительно перестаёт быть томным. И ближайшие несколько дней — тоже.

В дополнение к начавшейся в непризнанных республиках ДНР и ЛНР «эвакуации мирного населения» президент России Владимир #Путин поздним пятничным вечером распорядился призвать россиян, пребывающих в запасе, на военные сборы. Указ о призыве был экстренно опубликован и вступил в силу немедленно.

Что это значит?

Вряд ли, конечно, «партизан» — так военные называют гражданских, призванных на месяц-два поиграть в «Зарницу», — бросят в окопы или на боевые позиции. Хотя в нынешней ситуации всеобщего обострения быть может всё, но неизбежный в таком случае поток гробов из мирных обывателей, большинство из которых успешно забыло, как держать автомат, отправит в мусорную корзину не только президентский рейтинг, но и самого президента. Даже «солдаты Кадырова» не помогут. Однако штатским вполне по силам поддерживать порядок и выполнять необходимые работы в местах постоянной дислокации частей и соединений, чьи военнослужащие убыли или вот-вот убудут на «учения» в юго-западных областях Европейской части России.

И это первый тревожный признак, указывающий на то, что российское военное командование решило не ограничиваться теми 100-150 тыс. солдат и офицеров, которые уже тренируются в указанном регионе. Зачем им может понадобиться подкрепление? Вопрос риторический, однако…

Ещё один симптом и одновременно шаг — всё тот же Владимир Путин поручил выплатить беженцам из Донбасса по 10 тыс. руб. Средства на эти выплаты будут выделены из резервного фонда правительства. Как ни крути, но эти подъёмные — стимул для жителей непризнанных республик поехать в Россию хотя бы на несколько дней. А большего для создания «картинки» и не нужно. А вот зачем именно сейчас понадобилась именно она? Тоже риторический вопрос, однако…

И третье. По планам, украинский президент Владимир Зеленский отправится 19 февраля в Мюнхен на ежегодную конференцию по безопасности. А его российский визави и тёзка именно в этот день будет руководить учениями сил стратегического сдерживания, которые были «внепланово» перенесены с ноября на февраль. Совпадение? Ну что за риторические вопросы, право…

UPD Тем временем вскоре после полуночи вследствие мощного взрыва, как сообщило РИА «Новости», в Луганске загорелся трубопровод «Дружба», по которому российская нефть идёт в Европу (на самом деле, взрыв прогремел на локальном газопроводе в Малой Вергунке). Это уже сильно смахивает на поиск Casus belli, и не случайно президент США Джо #Байден оперативно обвинил ЛНР и ДНР в нарушении прекращения огня в Донбассе.

Началось?

И какие возможны сценарии?

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