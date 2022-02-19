Первые автобусы с эвакуируемыми жителями Донбасса приблизились к Ростовской области

Первые 45 автобусов с эвакуируемыми жителями Донбасса приближаются к Ростовской области, сообщил первый зампредседателя комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Виктор Водолацкий.

«Первые 45 автобусов уже приближаются к Ростовской области. Мы ждем, будем размещать людей, кормить», – приводит его слова ТАСС.

Глава ДНР Денис Пушилин заявил, что президент Украины Владимир Зеленский может в любой момент отдать команду о начале полномасштабного наступления на Донбасс.

Напомним, мощный взрыв прогремел сегодня в центре Донецка.

Позже стало известно, что главнокомандующий Вооруженными силами Украины Валерий Залужный заявил, что военно-политическое руководство Украины не планирует наступательных операции в Донбассе.

В пятницу глава Луганской народной республики Леонид Пасечник и глава Донецкой народной республики Денис Пушилин призвали жителей в кратчайшие сроки выехать на территорию России.