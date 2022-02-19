 

В Ростовской области подготовят пункты размещения для эвакуированных из Донбасса

19.02.2022, 4:36, Новости дня
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Пункты временного размещения (ПВР) на 10 тыс. мест будут в ближайшее время развернуты в Ростовской области для эвакуированных жителей Донбасса, сообщил источник во властных структурах региона.

«Уже подготовлены ПВР для нескольких тысяч человек. В ближайшее время буду развернуты дополнительные. Их общая вместимость будет рассчитана на 10 тыс. человек», – цитирует его ТАСС.

Он добавил, что в пунктах временного размещения будет предусмотрено все необходимое.

Ранее глава ДНР Денис Пушилин заявил, что президент Украины Владимир Зеленский может в любой момент отдать команду о начале полномасштабного наступления на Донбасс.

Напомним, мощный взрыв прогремел сегодня в центре Донецка.

Позже стало известно, что главнокомандующий Вооруженными силами Украины Валерий Залужный заявил, что военно-политическое руководство Украины не планирует наступательных операции в Донбассе.

В пятницу глава Луганской народной республики Леонид Пасечник и глава Донецкой народной республики Денис Пушилин призвали жителей в кратчайшие сроки выехать на территорию России.



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