В Ростовской области подготовят пункты размещения для эвакуированных из Донбасса
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Пункты временного размещения (ПВР) на 10 тыс. мест будут в ближайшее время развернуты в Ростовской области для эвакуированных жителей Донбасса, сообщил источник во властных структурах региона.
«Уже подготовлены ПВР для нескольких тысяч человек. В ближайшее время буду развернуты дополнительные. Их общая вместимость будет рассчитана на 10 тыс. человек», – цитирует его ТАСС.
Он добавил, что в пунктах временного размещения будет предусмотрено все необходимое.
Ранее глава ДНР Денис Пушилин заявил, что президент Украины Владимир Зеленский может в любой момент отдать команду о начале полномасштабного наступления на Донбасс.
Напомним, мощный взрыв прогремел сегодня в центре Донецка.
Позже стало известно, что главнокомандующий Вооруженными силами Украины Валерий Залужный заявил, что военно-политическое руководство Украины не планирует наступательных операции в Донбассе.
В пятницу глава Луганской народной республики Леонид Пасечник и глава Донецкой народной республики Денис Пушилин призвали жителей в кратчайшие сроки выехать на территорию России.
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