 

Киев отказался вести переговоры с ДНР и ЛНР

19.02.2022, 4:36, Новости дня
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Власти Украины могут вести переговоры об урегулировании ситуации в Донбассе только с Москвой, сообщил секретарь СНБО Украины Алексей Данилов.

Данилов сказал, что украинские власти «не могут вести переговоры с людьми, которые не имеют никакого отношения к самостоятельности» и якобы «не принимают никаких самостоятельных решений». Киев считает, что «все решения принимаются только в Москве». 

При этом президент Украины Владимир Зеленский готов в любое время встретиться с главой российского государства Владимиром Путиным для урегулирования ситуации в Донбассе, сообщил Данилов. Однако российская сторона, по его словам, «отказывается от этих переговоров», передает ТАСС.

Напомним, Зеленский заявил, что Киев не пойдет на прямые переговоры с Донецком и Луганском. Спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил, что Зеленский, отказываясь идти на переговоры с ДНР и ЛНР, своими словами фактически отказывается от выполнения Минских договоренностей.



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