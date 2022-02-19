Киев отказался вести переговоры с ДНР и ЛНР

Власти Украины могут вести переговоры об урегулировании ситуации в Донбассе только с Москвой, сообщил секретарь СНБО Украины Алексей Данилов.

Данилов сказал, что украинские власти «не могут вести переговоры с людьми, которые не имеют никакого отношения к самостоятельности» и якобы «не принимают никаких самостоятельных решений». Киев считает, что «все решения принимаются только в Москве».

При этом президент Украины Владимир Зеленский готов в любое время встретиться с главой российского государства Владимиром Путиным для урегулирования ситуации в Донбассе, сообщил Данилов. Однако российская сторона, по его словам, «отказывается от этих переговоров», передает ТАСС.

Напомним, Зеленский заявил, что Киев не пойдет на прямые переговоры с Донецком и Луганском. Спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил, что Зеленский, отказываясь идти на переговоры с ДНР и ЛНР, своими словами фактически отказывается от выполнения Минских договоренностей.