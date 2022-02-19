На Бога — надейся

Попадание хоккейной сборной РФ в медальную зону потребовало особой поддержки.

Если честно, мне почти все равно, какое итоговое место займут российские хоккеисты на этой Олимпиаде. Конечно, не только сборная Олимпийского комитета России, как принято ее называть на этих Играх, усердно старалась подтвердить, что турнир, по существу, второсортный — те же американцы и даже канадцы тоже постарались, да и чехи недалеко ушли. Хоккей, где все стараются, но мало что могут, уже сомнительное зрелище, а обещанная невероятная интрига это ни в коей мере не компенсировала. Разве что четвертьфинал США — Словакия по-настоящему удивила.

Американцы, лихо промчавшись по групповому этапу, напоролись на дерзких словаков, у которых в каждом матче забивает 17-летний Юрай Слафковски. Сборная США — самая молодая команда турнира, но такого, как Слафковски, и у них нет. Не хватило Штатам всего-то 40 с небольшим секунд, чтобы пройти дальше, в овертайме на гол никто не сподобился, а на послематчевых бросках счастливый билет вытянули те, кому нечего было терять, то есть словаки, которых мы давненько не видели в олимпийском полуфинале.

Канада тоже вылетела, сдувшись по ходу унылого клинчевого противостояния со шведами. Финны легко разобрались со швейцарцами. Россияне отскочили в «эпическом» четвертьфинале с Данией. Вот так из финальной пульки получился этап Евротура, только место сборной Чехии заняли словаки. Если что здесь интересного, то только то, что трое из четырех полуфиналистов, то есть все, кроме россиян, на предварительном этапе играли в одной группе С.

Игрок сборной Словакии по хоккею Юрай Слафковски во время матча с командой США на Олимпийских играх в Пекине. Фото: Xavier Laine / Getty Images

Но к нашим, я не хотел сказать, баранам. Они, между прочим, могут Олимпиаду если не выиграть, то выгрызть и вымучить.

Если брать 30 российских лет, то были национальные сборные и скучнее, и серее, и неудачливее. А этой на фортуну уж точно трудно жаловаться.

Да тот же четвертьфинал — снова, как и на предварительном этапе, с Данией что-то сверкнуло в первом периоде, что-то начало складываться, даже капитан команды и знаменосец Вадим Шипачев наконец забил — а ближе к финальной сирене, как только вспомнили про ответственность и прочие вериги, еле отбились. Задрожали коленки перед сборной Дании, хоккеистов которой не то что болельщики — сами наши игроки не знают.

Это не значит, что датчане не умеют играть в хоккей, особенно в активно-оборонительный и более или менее системный. Это значит, что сборная России, пытаясь предъявлять такие же козыри, становится и такой же командой, с равными шансами в любой игре с любым соперником. Ссылаться на то, что олимпийский турнир проходит на «канадских» площадках, и, соответственно, что-то умное показывать трудно, не стоит — в конце концов, Континентальная хоккейная лига не сегодня перешла на узкие площадки, можно было и приспособиться. Просто для того, чтобы играть на малом пространстве в хоккей, быстрый и одновременно, извините, интеллектуальный, нужны и соответствующие исполнители. Таковые у нас имеются, но играют в основном за океаном.

Групповой этап. ОКР — Чехия. Игроки Либор Шулак (Чехия) и Вадим Шипачев (ОКР). Фото: AP / TASS

Канада и США, кстати, провала своих практически не заметили, потому что с трудом представляли, кто на эту Олимпиаду от них поехал.

Если НХЛ отказалась от участия своих игроков, то и внимания олимпийский турнир не стоит. Женский хоккейный финал «кленовые» у американок выиграли — и достаточно. А пожизненную пенсию за олимпийское золото у них не платят, это наша государственная гордость, не то что у них, бездуховных.

Кстати о духовности. Духовник олимпийской сборной России, протоиерей Андрей Алексеев уже прилетел в Пекин и провел молебен, который посетили российские хоккеисты. С Данией помогло, теперь будем надеяться, что поможет в полуфинале с «Тре Крунур», которые по части умения засушить игру кому угодно могут дать фору — тем же канадцам в четвертьфинале и вздохнуть не дали.

Надеяться на Господа, конечно, можно. Что касается «самому не плошать», то реализация второй части пословицы всецело зависит от самих хоккеистов. Тут уже никуда не денешься.

Владимир Мозговой, обозреватель «Новой»

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