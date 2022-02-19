QR-коды в общественном транспорте решили отменить в Татарстане

В Татарстане с 21 февраля отменяются QR-коды в общепите, транспорте, боулингах и компьютерных клубах, соответствующее постановление подписал премьер-министр республики Алексей Песошин.

«С понедельника татарстанцам не надо предъявлять QR-коды для проезда в общественном транспорте. Там они действовали с 22 ноября 2021 года. Не понадобятся QR-коды в боулингах и компьютерных клубах Татарстана. Кроме того, объектам розничной торговли разрешили работать ночью», – передает «Бизнес Онлайн» со ссылкой на региональный оперштаб по борьбе с распространением инфекции.

Помимо этого, коды не понадобятся в заведениях общепита. «Сегодня, 18 февраля, после обращения АРИО (ассоциация рестораторов и отельеров – прим.ВЗГЛЯД) штаб по коронавирусу снял частично ограничения для работы заведений. По инициативе членов АРИО удалось добиться смягчения ограничений в виде отмены QR-кодов, благодаря 100-процентной вакцинации сотрудников отрасли и выполнениям мер профилактики», – заявили в ассоциации.

По словам заместителя руководителя управления Роспотребнадзора по Татарстану Любови Авдониной, отменилась обязательная изоляция для контактных, наблюдается некоторая стабилизация в уровне заболеваемости.

Напомним, 22 ноября в Татарстане начал действовать запрет на проезд в городском, пригородном, межмуниципальном общественном транспорте без QR-кодов о вакцинации от коронавируса, который повлек за собой стычки с контролерами в транспорте

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