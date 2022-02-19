TikTok заблокировал аккаунт РИА «Новости» и удалил обращение Пушилина

Аккаунт РИА «Новости» в TikTok заблокирован, видео с обращением главы ДНР Дениса Пушилина к жителям республики удалено соцсетью, информирует информационное агентство.

Блокировка произошла в ночь на субботу. Около 01.10 мск соцсеть удалила видео с обращением Пушилина о необходимости временной эвакуации жителей ДНР в Россию. Также Пушилин заявил, что президент Украины Владимир Зеленский в ближайшее время может отдать приказ военным перейти к наступлению в Донбассе. До удаления видео посмотрело более 1,2 млн пользователей. Аналогичное видео с выступлением главы ЛНР Леонида Пасечника осталось (более 1,9 млн просмотров).

Соцсеть сообщила РИА «Новости», что «аккаунт был закрыт навсегда за многочисленные нарушения Правил сообщества». Из-за блокировки аккаунта обжаловать решение через специальную форму подачи жалобы в TikTok невозможно, передает РИА «Новости».

Сейчас канал агентства в TikTok доступен для просмотра, но РИА «Новости» не может публиковать там новые видео. РИА «Новости» расценивает действия TikTok как неприемлемые. Агентство обращается в Роскомнадзор с вопросом о правомочности применения блокировки аккаунта.

Напомним, глава Луганской народной республики Леонид Пасечник и глава Донецкой народной республики Денис Пушилин призвали жителей в кратчайшие сроки выехать на территорию России.