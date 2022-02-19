Рубль не хотел воевать

Приключения бравой национальной валюты на фоне военных слухов.

Ночной тишины на границах Украины в ночь на 16 февраля оказалось достаточно, чтобы утром на Московской бирже курс доллара опустился ниже 75 рублей и вернулся на уровни, на которых он был до начала военной эскалации. Однако на следующий день после известий о новом обострении ситуации на «линии соприкосновения» на юго-востоке Украины доллар и евро подскочили на 1,5 рубля. На фоне воинственной риторики особенно заметно это категорическое нежелание рубля принимать участие в боевых действиях. Стоило прозвучать грозным заявлениям, как рубль «сказывался слабым». И наоборот, как только снижалась напряженность, так рубль напоминал, что он вполне перспективная валюта. То есть реальная экономика, ожидания которой отражаются на стоимости национальной валюты, категорически не хочет идти на войну и боится ее — всем ясно, что эскалация ударит по экономическим интересам россиян.

Прозорливость банкиров

Российские банкиры предвидели «проблемы вокруг рубля» еще в конце прошлого года, когда на всякий случай завезли в страну десятки тонн наличной валюты.

Как сообщало «РИА Новости» со ссылкой на банковскую отчетность ЦБ РФ, в декабре 2021 года в Россию ввезли «живых иностранных денег» примерно три миллиарда долларов и почти два миллиарда евро. В пересчете на доллары получилось 4 миллиарда 970 миллионов. В стодолларовых купюрах такая сумма потянет тонн на пятьдесят. Это четвертый показатель за всю новейшую историю России. Максимум был в декабре 2014 года, когда на фоне обвала цен на нефть, первых санкций, и двукратной девальвации рубля в Россию доставили $10,1 млрд. В марте 2014 года в страну привезли $9,5 млрд. А в марте 2020 года, на фоне начинающихся карантинов, в Россию доставили $6 млрд. Для сравнения — в январе–ноябре 2021-го в среднем в РФ завозилось $2 млрд в месяц.

Экстренный спрос на «живые» доллары и евро зависел не от внутренних, а от внешних причин. Россияне, по данным Росстата, уже скопившие «под матрасами» $74,6 млрд наличными, не готовы скупать доллары — скорее, они продают их, чтобы закрыть разницу между расходами и доходами. По данным банка «Русский стандарт», которые приводило агентство ТАСС, в минувшем году в общем количестве операций с долларами и евро на продажу пришлось 57%, а на покупку 43%. Валютные вклады за прошлый год выросли на $800 млн.

На 1 января 2022 года физические лица в РФ собрали на своих счетах $92,8 млрд: из этой суммы $55,4 млрд на валютных вкладах, а остальное — на текущих счетах.

Запасаясь наличной валютой, банкиры страховались от возможного запрета на операции с долларами и отключения от системы SWIFT. Но в январе рубль ждали новые политические качели.

Рубль дезертирует: хронология

4 января

Как только стало известно, что главы МИД стран НАТО собираются на экстренное совещание из-за наращивания группировки войск РФ на границах Украины, то, несмотря на дорожающую нефть, на торгах Мосбиржи доллар закрепился выше 75 рублей. В дальнейшем каждая «геополитическая новость» заставляла рубль то падать, то подниматься.

5 января

Несмотря на то, что цена нефти Brent превысила $81 за баррель впервые с ноября 2021 года, доллар оказывается на максимуме с апреля того же года, поднявшись выше отметки 76 рублей. Курс евро впервые с конца сентября 2021 года превышает 86 рублей. На 19.47 мск американская валюта торгуется по 76,1325 рубля (плюс 77 копеек за день и 1,45 рубля с начала года).

10 января

Российский валютный рынок начинает торги сильнейшим за полтора месяца укреплением рубля. Курс доллара не опускается ниже 75 рублей, а евро — ниже 85 рублей. На 13.26 мск сделки с расчетом «завтра» заключаются по 74,9 рубля за доллар и 84,9 рубля за евро. Повод для оптимизма — позитивные заявления замминистра МИД РФ Сергея Рябкова о начале консультаций по вопросам безопасности США.

Фото: Арден Аркман / «Новая газета»

12 января

Нефть Brent впервые с ноября дороже $85 за баррель, но курс доллара на 21:59 мск вырос до 79,8 рубля, а евро — до 85,5 рубля.

Два раунда переговоров по безопасности — сначала с США, а затем с НАТО — вместо надежд на договоренности принесли угрозу новых жестких санкций, оформленную в виде законопроекта, который был внесен в Конгресс.

13 января

Замминистра иностранных дел Сергей Рябков констатировал провал переговоров с США. Курс доллара к 18:19 мск поднялся до 76,5 рубля.

14 января

На фоне новости, что президент Украины Владимир Зеленский предложил провести трехсторонние переговоры с Владимиром Путиным и Джо Байденом, доллар и евро подешевели почти на рубль.

Курс доллара снизился до 76,3 рубля на 21:48 мск. Евро стоил 87,1 рубля, хотя подскакивал до 88,14 рубля.

20 января

Накануне президент США Джо Байден заявил, что вторжение в Украину обернется для РФ «катастрофой» и санкциями, которые будут включать запрет на операции с долларами. Цена барреля российской нефти Urals в Европе впервые с 2014 года превысила $90. На 20:52 мск курс доллара с расчетами «завтра» вырос до 76,5 рубля, а евро подорожал до 86,6 рубля.

21 января

Очередной раунд консультаций по безопасности, который провели в Женеве глава Госдепа Энтони Блинкен и министр иностранных дел РФ Сергей Лавров, прошел без агрессивной риторики, но не принес конкретных договоренностей.

Курс доллара с расчетами «завтра» вырос до 77,22.

24 января

Рубль пробивает «дно» с ноября 2020 года. На 14.56 мск курс доллара с расчетами «завтра» достиг 79,3 рубля. Евро торгуется по 89,5 рубля (максимум с июня 2020-го).

26 января

Рубль обновил минимум за 14 месяцев к доллару и за полгода — к евро. Поводом стали новости о том, что посольство США рекомендует американским гражданам покинуть Украину.

Массированный сброс рублей начался в 18.12 мск — сразу после заявления американского посольства в Киеве, отметившего «непредсказуемую» ситуацию в сфере безопасности и риск ее «внезапного ухудшения» вплоть до «военных действий».

В последний час основных торгов после серии крупных сделок по покупке валюты доллар, начинавший торги ниже 79 рублей, достиг отметки 80. Евро поднялся выше 90 рублей.

27 января

На фоне заявлений, что армия РФ, отправленная в Белоруссию на учения «Союзная решимость — 2022», не останется на территории республики, курс доллара, поднимавшийся накануне вечером до 80,4 рубля, опустился к отметке 78,3. Курс евро, который накануне превышал 90 рублей, за сутки потерял больше 2 рублей.

31 января

В отсутствие воинственных комментариев рубль дорожает. Курс доллара с расчетами «завтра» на 20:07 мск снижается до 77,3 рубля.

Фото: Арден Аркман / «Новая газета»

7 февраля

В Россию прибыл президент Франции Эмманюэль Макрон. Продолжение дипломатического диалога рынки оценивают позитивно. На торгах в понедельник курс доллара опускался до 75,3 рубля — минимума с 13 января.

8 февраля

На торгах во вторник курс доллара с расчетами «завтра» опускается до отметки 75,1 рубля, евро стоит меньше 86 рублей на фоне сообщений, что президенты РФ и Франции достигли некоего предварительного соглашения, способного запустить деэскалацию конфликта.

Котировки Urals в Европе подбираются к отметке $97 за баррель. На этом фоне российская валюта отыграла почти весь январский обвал.

11 февраля

Правительства ряда стран рекомендуют своим гражданам покинуть Украину и эвакуируют из Киева своих дипломатов, а российский валютный рынок завершает неделю сильнейшим обвалом рубля. Курс доллара на Мосбирже за день вырастает на 2,58 рубля. На 21.36 мск сделки с расчетом «завтра» заключались по 77,5 рубля за доллар — максимальному курсу с начала февраля. Евро пробил отметку 88 рублей.

На ожиданиях боевых действий взлетели цены на нефть. Баррель Brent дорожает до $95,2, обновляя рекорды с сентября 2014 года.

14 февраля

Утром курс американской валюты подскакивал до 78,29 рубля. Но после того, как с докладами президенту РФ Владимиру Путину выступили глава МИД Сергей Лавров и министр обороны Сергей Шойгу, рубль резко подорожал.

«Москва настроена «продолжать и наращивать» диалог», — пояснил Лавров. Шойгу, в свою очередь, доложил, что учения, проходящие на всех флотах и практически во всех военных округах, будут частично «завершены в ближайшее время».

На 16:32 мск доллар торговался на отметке 76,3 рубля. Однако после того, как Британия и США по очереди вновь предупредили об угрозе скорого российского вторжения в Украину, на вечерних торгах Мосбиржи российская валюта снова подешевела.

15 февраля

Официальный представитель Минобороны Игорь Конашенков сообщает о начале отвода войск в места постоянной дислокации. На 12.08 мск доллар торгуется по 75,3 рубля, теряя 1,35 рубля относительно уровней закрытия в понедельник. Евро дешевеет до 85,7 рубля.

16 февраля

На фоне новых заявлений Минобороны РФ об отводе войск и выступления президента США Джо Байдена, где тот подтвердил настрой на дипломатическое разрешение кризиса в отношениях РФ и Запада, курс доллара опустился ниже 75 рублей — на уровни до начала военной эскалации вокруг Украины.

Однако через несколько часов стремительное укрепление рубля прекратилось. Спрос на валюту на Московской бирже резко вырос после того, как НАТО и США заявили, что не наблюдают отвода российских войск от украинской границы.

К 20.55 мск доллар, утром падавший до отметки 74,8, подорожал до 75,2 рубля. Резко вырос и спрос на доллары.

17 февраля

На новостях об обострении ситуации на линии соприкосновения доллар и евро подскочили на 1,5 рубля. На 12:06 мск доллар с расчетами «завтра» дорожает на 1,4 рубля, до 76,25; евро — на 87 копеек, до 86,5 рубля.

Фото: Арден Аркман / «Новая газета»

Сколько это стоит

Это подборка новостей с рынка валюты в сочетании с новостями с рынка военных угроз, показывает, что российский рубль совершенно «не настроен» на участие в боевых действиях. При этом в 2014 году при той же цене нефти, как сейчас — около $90 за баррель, доллар стоил 35 рублей, а сейчас — от 75 до 80 рублей.

В какие суммы обходятся россиянам колебания отечественной валюты?

На этот счет есть исследование «О механизмах стимулирования внутреннего спроса как ключевого фактора роста экономики» Михаила Ершова, Анны Танасовой и Елены Соколовой, научных сотрудников Финансового университета при Правительстве РФ.

Согласно оценкам правительственных экономистов, «Увеличение курса доллара на 1 рубль приводит к росту инфляции на 0,21%. Увеличение курса доллара на 1 рубль с лагом в шесть месяцев также оказывает положительное влияние на инфляцию и приводит к росту инфляции на 0,172%.

Таким образом, был выявлен двойной эффект влияния номинального курса доллара США: часть цен изменяется сразу, в том же месяце, а часть — в течение полугода».

Тем более, что импорт занимает в потребительской корзине россиян около 40%, девальвация рубля — это рост стоимости импорта и дальнейшее увеличение инфляции. Если официальная инфляция составляет 8,7%, то ее примерно третья часть обусловлена девальвацией рубля.

Существует распространенное мнение, что дешевый рубль важен для защиты отечественного производителя и помогает росту ВВП. Однако с 2013 года рубль по отношению к доллару ослаб в 2,5 раза, а среднегодовой рост российской экономики за это время составил 0,8%.

Зато выросли доходы бюджета, и рекордных объемов достигли золотовалютные резервы. Доходы людей не растут.

Дмитрий Прокофьев, специально для «Новой»

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