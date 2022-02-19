 

Бутусов и Шуфрич подрались в прямом эфире. Видео

19.02.2022, 3:14, Новости дня
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Видео инцидента опубликовано в Telegram телеканала “Украина 24”.

Бутусов призывал Шустера не давать слово Шуфричу и лидеру партии “Наши” Евгению Мураеву, потому что они распространяют “пророссийские нарративы” и “несут чушь”.

“Предателей устанавливает суд. Я прекрасно понимал, куда я иду”, – сказал Шуфрич, отметив, что он пришел на программу, “чтобы люди знали правду”.

В этот момент к нему подошел Бутусов и ударил нардепа в лицо. Тот упал со стула. И между ними завязалась драка. Бутусова и Шуфрича разняли гости передачи.

Шуфрич после инцидента ушел из студии, но вскоре вернулся. На его лице видны синяки и царапины.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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