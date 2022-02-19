Захарова указала на «чудовищное» игнорирование Байденом жителей Донбасса

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала заявление президента США Джо Байдена о том, что российские войска «практически окружили» Украину.

Как сообщила Захарова в Telegram, Байдену стоило добавить, что «Россия опасно придвинулась к границам НАТО». «Самое чудовищное – ни слова об истинном положении дел гражданского населения в Донбассе. Нет людей, нет проблем?» – сообщила она.

Перед этим Захарова отреагировала на заявление министра по вопросам реинтеграции так называемых временно оккупированных территорий Украины Ирины Верещук, которая предложила жителям Донбасса перебраться на подконтрольную Киеву территорию. «Она, правда, забыла используемое президентом Украины обращение «особи», – отметила Захарова.

Кроме того, она напомнила, как президент Украины Владимир Зеленский заявил: «Я считаю, что если ты живешь сегодня на территории Донбасса, временно оккупированной, и ты считаешь, что наше дело правое, мы русские, нам – в Россию, большая ошибка оставаться жить в Донбассе… Для будущего своих детей и внуков… уже нужно ехать и искать себе место в России. Это правильно. Потому что без Украины на этой территории цивилизации не будет. Украина будет расти вверх, Донбасс в оккупированном виде никуда расти не будет. Счастья для этих людей не будет».

Напомним, Байден выступил с обращением по ситуации вокруг Украины. Он заявил, что Киев якобы пытаются спровоцировать в Донбассе, а РФ планирует вторжение в течение нескольких дней. При этом США не собираются отправлять своих военных на Украину.