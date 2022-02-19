Пентагон заявил, что РФ «собрала правильные вещи для успешного вторжения»

Министр обороны США Ллойд Остин заявил, что не считает «блефом» действия РФ на границе с Украиной.

По мнению главы Пентагона, РФ «собрала правильные – те вещи, которые бы вам понадобились для успешного вторжения», передает РИА «Новости» со ссылкой на ABC.

Напомним, министр иностранных дел РФ Сергей Лавров подчеркнул, что заявления Запада о «вторжении» РФ на Украину являются пропагандой, фейками и вымыслами.