 

IT-эксперт Кашкин рассказал об основном признаке слежки за телефоном

19.02.2022, 3:06, Новости дня
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Доцент кафедры информационной безопасности Евгений Кашкин сообщил, что доступ к местоположению является одним из признаков слежки за устройством. Многие приложения запрашивают не только GPS, но и данные о сотовой связи и подключенным сайтам.

Однако не стоит сразу пугаться: важно следить за теми приложениями, которые запрашивают доступ к подобным данным. Дело в том, что некоторые программы не могут полноценно функционировать без этой функции, поэтому обойтись без подключения геолокации невозможно. Тем не менее небезопасные приложения могут отслеживать и даже красть данные пользователей.

Нечестные программы отслеживают перемещения клиента и делятся ими без разрешения. Некоторые из них могут даже могут читать сообщения, поступающие на электронную почту.



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