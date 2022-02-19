 

Mozilla Firefox находится на грани закрытия из-за маленьких охватов

19.02.2022, 3:06, Новости дня
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Стало известно, что компания столкнулась с серьезными финансовыми трудностями. Ситуация плохо сказывается и на кадровом составе: сейчас происходит массовое увольнение сотрудников.

Еще в 2008 году браузер был очень актуален среди пользователей, и его охваты составляли 20%. На данный момент клиентская база едва доходит до 4%. Посмотрев статистику компании за 2019-2020 год, можно проследить серьезный спад: число активных пользователей стало меньше на целых 30 миллионов.

Стоит отметить, что Mozilla Firefox в начале деятельности стал праотцом системы конфиденциальности и безопасности на просторах Интернета. Сейчас дела фирмы плохи: помимо финансовых проблем и увольнения большого числа работников, в скором времени истекает срок поискового соглашения с Google. Этот момент может привести к окончательному распаду компании.



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