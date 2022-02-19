Мнение: Коротко по Донбассу. 18.02.2022

Коротко по Донбассу.

1. Байден в своем выступлении снова заявил, что Путин решил напасть на Украину и что Путин нападет в самые ближайшие дни, но у России есть выбор между войной и дипломатией. Войска на Украину США отравлять не собираются, что и так было очевидно.

2. России снова угрожают различными санкциями, за исключением СВИФТа и газа. Впрочем, очевидно, что их и так введут, так что…

3. В ЛДНР продолжается эвакуация, которую уже взяли на контроль МЧС и власти Ростовской области, гражданам обещают по 10 000 рублей.

4. Вслед за взрывом машины начальника УНМ ДНР, подорвали газопровод и заправку в ЛНР. Фронт местами прогревается обстрелами.

5. В военкоматах ЛДНР идет прием добровольцев, СДД также активно набирает ветеранов войны на Донбассе.

6. ВСУ заявляет, что не собирается проводить наступательные действия на Донбассе. В Киеве заявляют, что готовятся к эвакуации населения.

7. По заявлению США, РФ сосредоточила 125 БТГ на границах с Украиной. РФ официально заявляет, что нападать ни на кого не собирается.

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