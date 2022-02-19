Российские СМИ сообщили о взрывах в Луганске и Донецке

Взрыв произошел в 23.05 на северо-западе Луганска.

“РИА Новости” сообщило, что после взрыва загорелся трубопровод. Видео взрыва агентство опубликовало в Telegram.

Как отмечает “Украинская правда”, о похожем взрыве примерно в том же месте боевики заявляли год назад.

При этом украинский эксперт по энергетическим вопросам Михаил Гончар подчеркнул в Facebook, что газопровод “Дружба”, о котором пишут российские СМИ, в Луганске не проходит.

“Скорее всего, это где-то на газораспределительной станции или возле нее. В Луганске и под Луганском рвалось уже не раз. Последние разы – 15 января, 15 февраля и 18 июня прошлого года”, – написал Гончар.

https://www.facebook.com/michael.gonchar.5/posts/5335169899827434

Позже “Интерфакс” сообщил еще об одном взрыве – в Каменнобродском районе Луганска.

Кроме того, оккупационные власти Донецка заявили о минометном ударе по поселку Зайцево на окраине Горловки, пишет “Интерфакс”. Боевики утверждают, что по населенному пункту было выпущено семь мин калибра 120 мм.

Контекст:

В 2014 году, сразу после оккупации Крыма, Россия начала вооруженную агрессию на востоке Украины. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.

Весной 2021 года Россия начала наращивать численность войск вблизи границы с Украиной и в оккупированном Крыму, объясняя это военными учениями. После нескольких недель напряженности РФ частично отвела части в места постоянной дислокации. В конце октября американские СМИ сообщили, что Россия вновь стягивает войска к границе с Украиной. Позже об угрозе нового вторжения со стороны РФ неоднократно заявляли и лидеры западных стран.

17 февраля 2022 года на Донбассе резко обострилась ситуация. По информации штаба операции Объединенных сил, были обстреляны 30 населенных пунктов на подконтрольных Украине территориях, причем под удар попали детский сад и несколько школ, где в это время находились дети. Пострадали двое военных и пятеро гражданских. 18 февраля обстрелы на Донбассе продолжились.

На этом фоне боевики “ЛНР” и “ДНР” объявили об эвакуации населения ОРЛО и ОРДО в Россию. Главарь боевиков “ЛНР” Леонид Пасечник, заявление которого опубликовали СМИ боевиков, в частности, утверждает, что Вооруженные силы Украины сформировали “внушительную ударную группировку” и якобы планируют “глубокий прорыв” в ОРЛО.

Журналисты обратили внимание, что в 2008 году за несколько дней до вторжения в Грузию Россия эвакуировала население Южной Осетии так же, как это происходит на Донбассе в 2022 году.

Президент РФ Владимир Путин призвал власти Украины к переговорам с “ЛДНР” и поручил выплачивать жителям ОРДЛО, прибывающим в РФ, деньги.

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов заявил, что никаких приказов в Украине об освобождении силовым путем временно оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей нет. Данилов также сообщил об угрозе провокаций со стороны РФ.

—