Попавший под обстрел детсад в Станице Луганской уже работает – глава местной администрации

“Где-то 2016-2017 годы, давно не было таких. …Восторга от этого ни у кого нет. Да, есть разговоры: “Если бы я уехала, то…”. Кто-то так воспринимает, кто-то по-другому. Обстрелы явно не поднимают людям настроение. […] Нечем их успокаивать. Они за пять лет натренированы уже”, – сказал он.

Глава администрации отметил, что сейчас в поселке проживает около 9 тыс. жителей, в то время как до войны было 16 тыс. населения.

Он также ответил на вопрос, работает ли детский сад, в который боевики попали во время обстрела 17 февраля.

“Правая его часть, куда попал снаряд, не используется. Другая часть работает”, – объяснил Зинченко.

Он отметил, что в связи с обстрелами в Станице Луганской есть проблемы с обеспечением электроэнергией и теплом.

Контекст:

17 февраля на Донбассе резко обострилась ситуация. По информации штаба операции Объединенных сил (ООС), были обстреляны 30 населенных пунктов на подконтрольных Украине территориях, причем под удар попали детский сад и несколько школ, где в это время находились дети. Пострадали двое военных и пятеро гражданских.

18 февраля обстрелы на Донбассе продолжились. Штаб ООС проинформировал, что на 22.00 боевики 65 раз нарушили режим прекращения огня, 51 из них – с применением запрещенного Минскими соглашениями вооружения.

На этом фоне боевики “ЛНР” и “ДНР” объявили об эвакуации населения ОРЛО и ОРДО в Россию. Главарь боевиков “ЛНР” Леонид Пасечник, заявление которого опубликовали СМИ боевиков, в частности, утверждает, что Вооруженные силы Украины сформировали “внушительную ударную группировку” и якобы планируют “глубокий прорыв” в ОРЛО.

Журналисты обратили внимание, что в 2008 году за несколько дней до вторжения в Грузию Россия эвакуировала население Южной Осетии так же, как это происходит на Донбассе в 2022 году.

Президент РФ Владимир Путин призвал власти Украины к переговорам с “ЛДНР” и поручил выплачивать жителям ОРДЛО, прибывающим в РФ, деньги.

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов заявил, что никаких приказов в Украине об освобождении силовым путем временно оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей нет. Данилов также сообщил об угрозе провокаций со стороны РФ.

—