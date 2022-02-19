Сухум предложил принять жителей Донецка и Луганска

Абхазская столица готова принять жителей Донецка и Луганска в связи с ситуаций в Донбассе, заявили власти республики.

«Администрация города Сухум в связи с обострением ситуации в Донецкой и Луганской народных республиках предложила главам администрации Донецка и Луганска в случае необходимости принять в столице Абхазии жителей городов», – цитирует сообщение мэрии Сухума РИА «Новости».

Глава города Беслан Эшб поручил связаться с главами администрации Донецка и Луганска своим заместителям. Главы Донецка и Луганска Алексей Кулемзин и Манолис Пилавов выразили благодарность администрации Сухума за предложение.

В пятницу вечером власти самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик призвали жителей в кратчайшие сроки выехать на территорию России. После объявления о массовой эвакуации в Донецке включили сирену гражданской обороны. В ЛНР уже приостановлено обучение в школах, колледжах и вузах. Минздрав республики развернул пункты оказания медицинской помощи на пунктах пропуска на границе с Россией.

Как сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, президент Владимир Путин поручил правительству срочно обеспечить выплату в 10 тыс. рублей каждому прибывающему в Ростовскую область из Донбасса. Путин также поручил врио главы МЧС Александру Чуприяну срочно вылететь в Ростовскую область и заняться там созданием условий для размещения беженцев. По словам Пескова, беженцев обеспечат горячим питанием и всем необходимым, включая медицинскую помощь.

Позже сообщалось, что мощный взрыв прогремел в центре Донецка.

Между тем, главком ВСУ Валерий Залужный заявил, что военно-политическое руководство Украины не планирует наступательных операции в Донбассе.