Рекордный порыв ветра зарегистрирован в Англии

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19.02.2022, 2:21, Новости дня
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В районе британского острова Уайт в проливе Ла-Манш во время шторма «Юнис» зарегистрировали рекордный порыв ветра в 122 мили в час (около 196 км/ч), сообщила метеорологическая служба.

«Предварительно это самый мощный порыв ветра, когда-либо зафиксированный в Англии», – передает РИА «Новости» сообщение метеорологической службы.

Метеорологическая служба Великобритании выпустила два предупреждения о максимальном, «красном» уровне опасности. Служба информирует об опасных погодных условиях из-за экстремально сильного ветра, который может нанести ущерб зданиям, сорвать крыши домов, линии электропередачи, вырвать деревья. Ожидается, что непогода приведет к закрытию трасс, мостов и железных дорог, что в свою очередь приведет к перебоям транспортного сообщения. В некоторых прибрежных районах могут быть подтоплены дороги и дома из-за сильных волн.

Ранее сообщалось, что обрушившаяся на побережье Сирии штормовая погода стала причиной закрытия морских портов Тартус, Латакия, Джебла и нефтяного терминала Банияс.



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