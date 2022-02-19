 

«Нафтогаз» выразил уверенность в непричастности Киева ко взрывам в Луганске

19.02.2022, 2:21, Новости дня
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«Нафтогаз Украины» считает, что Киев не имеет никакого отношения ко взрывам на газопроводе в Луганске, сообщил глава компании Юрий Витренко.

Витренко отметил, что Киев после 2014 года «потеряла контроль над этим газопроводом». Указывается, что газопровод «был еще тогда отсоединен от объединенной» ГТС Украины и «не используется для транзита, для поставок газа» на Украину, передает РИА «Новости».

Напомним, в ночь на 19 февраля в Луганске произошли два взрыва на газопроводе. Взрывы привели к сильным возгораниям. Первый взрыв произошел около 00.10, второй – в 00.40. МЧС ЛНР ликвидировало возгорание на месте первого взрыва. Работы на месте второго взрыва продолжаются.



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