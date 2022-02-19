 

Ростовская область получила 5 млрд рублей на выплаты беженцам из Донбасса

19.02.2022, 2:20, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Для выплат беженцам из Донбасса, которые получат по 10 тыс. рублей, Ростовская область получила 5 млрд рублей, сообщил первый замгубернатора региона Игорь Гуськов.

На совещании с врио главы МЧС РФ Александром Чуприяном, который прибыл в Ростовскую область для организации приема жителей Донбасса, Гуськов сообщил, что «федеральные средства» получены и «доведены до министерства труда», передает РИА «Новости».

Гуськов сообщил, что в пунктах временного размещения в Ростовской области пока находятся около 373 человека, из них 177 детей. Через КПП в Ростовскую область из Донбасса «прошли 1157 человек, из них 363 ребенка».

Напомним, главы ДНР и ЛНР Леонид Пасечник и Денис Пушилин призвали жителей регионов, не связанных с работой объектов жизнеобеспечения, покинуть территорию республик и выехать в Россию. Президент РФ Владимир Путин дал поручение срочно обеспечить выплату в размере 10 тыс. рублей каждому прибывающему в Ростовскую область из Донбасса.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

03.03 / Маск решил построить новый город в Техасе

12.09 / В Китае появилась новая майнинговая видекарта

03.08 / Стало возможным прогнозирование климатических колебаний на 5 лет вперед

21.12 / Times – Москва требует от Вашингтона «срочного» ответа на предложения по безопасности

07.02 / За сутки в РФ госпитализировали 10,8 тыс. человек с коронавирусом

05.02 / Мнения: РФ нужна сильная и благополучная Украина

12.10 / В Омской области открыли «дом культуры на колесах»

13.06 / Стало известно о переходе мэра Кисловодска в состояние комы

06.05 / Блинкен и Кулеба обсудили возможное участие США в переговорах по Донбассу

24.07 / Суд вернул олимпийскую аккредитацию главе Федерации тяжелой атлетики России

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика