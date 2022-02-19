 

Ростовская область получила 5 млрд рублей на выплаты беженцам из Донбасса

19.02.2022, 2:18, Новости дня
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Для выплат беженцам из Донбасса, которые получат по 10 тыс. рублей, Ростовская область получила 5 млрд рублей, сообщил первый замгубернатора региона Игорь Гуськов.

На совещании с врио главы МЧС РФ Александром Чуприяном, который прибыл в Ростовскую область для организации приема жителей Донбасса, Гуськов сообщил, что «федеральные средства» получены и «доведены до министерства труда», передает РИА «Новости».

Гуськов сообщил, что в пунктах временного размещения в Ростовской области пока находятся около 373 человека, из них 177 детей. Через КПП в Ростовскую область из Донбасса «прошли 1157 человек, из них 363 ребенка».

Напомним, главы ДНР и ЛНР Леонид Пасечник и Денис Пушилин призвали жителей регионов, не связанных с работой объектов жизнеобеспечения, покинуть территорию республик и выехать в Россию. Президент РФ Владимир Путин дал поручение срочно обеспечить выплату в размере 10 тыс. рублей каждому прибывающему в Ростовскую область из Донбасса.



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