Блейзер с мини-юбкой и рубашка с джинсами: наряды, которые эффектно смотрятся в комплекте из двух предметов

Модные вещи наиболее эффектно смотрятся в паре. Придающие женственности комплекты, состоящие из двух предметов, заметно оживляют весенний образ.

Такие ансамбли сегодня переживают возрождение и постепенно находят применение во всех формах. Композиция может быть любой – свободной, нарядной или из трикотажа.

Комплекты из двух предметов впервые появились в восьмидесятых. Тенденция сначала коснулась только костюмов, а затем дизайнеры стали создавать творения с учетом всех видов материалов. Ансамбли с юбками, спортивной одеждой и джинсами вскоре стали очень популярными.

Этот модный тренд был неким новым переосмыслением женственных, сдержанных комплектов пятидесятых-шестидесятых годов.

Новые коллекции сегодня вновь наполнены парными вещами. Это коснулось не только брючных костюмов и трикотажных вещей, но также джинсов, классических блейзеров и даже рубашек оверсайз.

Самые модные наряды весны 2022 года идут парами, поэтому, чтобы быть в тренде, следует носить комплекты из двух предметов.

Яркий костюм

Красочный костюм может стать отличным выбором даже для создания повседневного образа. Блейзер оверсайз отлично смотрится с мини-юбкой или шортами. Также его можно носить с блузкой и кружевным топом, а если хочется более свободного стиля, вполне допустимо надеть его на футболку.

Комплект во французском стиле

Поклонницы французского стиля могут носить костюм из ткани “куриная лапка”. Сочетание черного и белого отлично смотрится с водолазкой или рубашкой. Можно еще больше усилить общий эффект с помощью берета. Такой ансамбль создать очень легко.

Трикотажные комплекты

Они также очень распространены в уличной моде, но они могут быть и элегантными, если сочетать их с правильными вещами. Юбка и миниатюрный топ отлично смотрятся с удлиненным блейзером и туфлями на высоком каблуке. Также можно найти в продаже комплекты из топа и кардигана, брюк и жилета из одного и того же материала.

Костюмы в стиле 50-х и 60-х

Каким бы простым и в то же время шикарным ни был этот образ, он напоминает костюмы Кристиана Диора, которые он создал в 50-е годы и которые вызывали восхищение у всех женщин. Классическая элегантность сегодня вновь завоевывает мир моды, модели в стиле пятидесятых и шестидесятых также появляются на улицах. Для утонченного стиля характерны гладкие линии и более длинные юбки.

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Укороченные блейзеры в стиле 90-х

Многие коллекции Chanel включают типичные для девяностых короткие блейзеры. Маленькие модели могут дополнять и юбки, и брюки. Поклонницам стиля преппи понравится комбинация с многослойной юбкой в складку.

Комплект из брюк и рубашки

Тренд распространяется не только на костюмы, но также на рубашки и на брюки. Все, что нужно для такого комплекта, – это шикарная куртка.

Из джинсовой ткани

Комбинации предметов из джинсовой ткани также на пике моды. Рубашка, юбка, брюки или блейзер могут быть выполнены из этого вечного материала. Главное, чтобы они подходили по цвету.

Короткие блейзеры в качестве верха

Короткие блейзеры вполне могут выполнять функцию верха. Сочетание необязательно должно быть элегантным, можно смело сделать образ более веселым с помощью аксессуаров.