Бутусов назвал Шуфрича “российским клоуном” и заявил, что “вся фракция ОПЗЖ сейчас сидит в Европе”

Инцидент произошел в ходе обсуждения вопроса, нужно ли эвакуировать жителей подконтрольных украинским властям прифронтовых районов Донбасса, когда Шуфрич ответил утвердительно.

“Вот такой российский клоун. Его партия, все депутаты его фракции (в этот момент Шуфрич направился к выходу из студии. – “ГОРДОН”) сбежали из Украины. Депутат ОПЗЖ Олег Волошин сбежал в Россию. Единственный, кто остался и сбегает сейчас из студии – это Шуфрич. Я вам хочу сказать, они палец о палец не ударили, чтобы эвакуировать хоть одного человека с Донбасса, они сами свои задницы вынесли из Украины, и вся фракция ОПЗЖ сейчас сидит в Европе на своих виллах-домах”, – заявил Бутусов.

Он считает, что “это то, как они относятся к нашей стране”.

Позже Шуфрич вернулся в студию и в прямом эфире получил от Бутусова по лицу.

Контекст:

18 февраля главари группировок “ЛДНР” Денис Пушилин и Леонид Пасечник объявили о начале “эвакуации” населения в Россию из-за “эскалации ситуации” и якобы планах украинских военных освободить ОРДЛО “за четыре дня”.

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов заявил, что никаких приказов в Украине об освобождении силовым путем временно оккупированных территорий Донбасса нет. Данилов также сообщил об угрозе провокаций со стороны РФ.

Заявление об отсутствии планов наступления на Донбассе сделал также главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный.

Командующий операцией Объединенных сил Александр Павлюк предупредил, что по данным украинской разведки, боевики могут устроить террористический акт в месте скопления людей, которых якобы хотят эвакуировать.

Выяснилось также, что видеообращения Пушилина и Пасечника об “эвакуации” были сделаны 16 февраля, за два дня до публикации.

Информацией о подготовке наступления ВСУ не располагают также МИД Франции и Германии.

В 2014 году, сразу после оккупации Крыма, Россия начала вооруженную агрессию на востоке Украины. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой.

Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.

С конца 2021 года западные СМИ и лидеры государств заявляют о концентрации российских войск у границ Украины и возможной подготовке России к новому вторжению.

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