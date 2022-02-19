Российский Красный Крест подключился к оказанию помощи прибывающим из ДНР и ЛНР

Российский Красный Крест окажет гуманитарную помощь и сделает все возможное, чтобы облегчить судьбу людей, прибывающих из ДНР и ЛНР, сообщил председатель Российского Красного Креста Павел Савчук.

Савчук сказал, что «волонтеры готовы оказать психо-социальную поддержку вынужденным переселенцам», сообщается на сайте ОНФ.

Круглосуточный оперативный волонтерский штаб будет координировать работу по сбору и распределению гуманитарной помощи, встрече беженцев из Донбасса, организации условий проживания и психологической поддержки. Оказывать поддержку прибывшим из ДНР и ЛНР будут волонтеры ряда объединений: Народного фронта, Всероссийского студенческого корпуса спасателей, «Молодежки ОНФ», Красного креста и других.

Глава исполкома Народного фронта Михаил Кузнецов заявил: «Сейчас в экстренном порядке разворачивается штаб помощи для того, чтобы поддержать прибывших жителей ДНР и ЛНР, обеспечить их предметами первой необходимости, продуктами, оказать психологическую помощь». Он пояснил, что «первыми их будут встречать спасатели и местные власти», но волонтеры «должны быстро скоординировать общественную поддержку в Ростове, а если понадобится, то и по всей стране».

В пятницу глава Луганской народной республики Леонид Пасечник и глава Донецкой народной республики Денис Пушилин призвали жителей выехать на территорию России.