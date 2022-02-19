 

Взрывы на газопроводе в Луганске стали результатом диверсии

19.02.2022, 1:34, Новости дня
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Характер повреждений в результате двух взрывов на газопроводе в Луганске говорит о том, что причиной обоих взрывов стала диверсия, сообщила гендиректор государственного унитарного предприятия ЛНР «Луганскгаз» Татьяна Богородько.

Тем временем МЧС ЛНР ликвидировало возгорание на месте первого взрыва. Работы на месте второго взрыва продолжаются, передает «Луганский информационный центр».

Напомним, в ночь на 19 февраля в Луганске произошли два взрыва на газопроводе. Взрывы привели к сильным возгораниям. Первый взрыв произошел около 00.10, второй – в 00.40.

В пятницу в Донецке в нескольких десятках метров от здания правительства ДНР прогремел мощный взрыв – была взорвана машина начальника управления Народной милиции ДНР Дениса Синенкова.



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