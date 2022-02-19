Досидела – Личное мнение

Марина Коташенко, на которой всё-таки сподобился жениться перед смертью Градский, дожила до момента, которого ждут многие молодые жёны старых мужей.



Фото: Соцсети

Досидела: дед умер. Можно претендовать на наследство.

Но дьявол, как всегда, в деталях: сколько там — того наследства-то?

600 миллионов? Рублей? Неплохие, конечно, деньги, но это — средний класс.

Можно жить в нормальной квартире или доме. Хватит на еду, педикюр и поездки к морю.

В общем-то, всё.

Пусть бы даже дед оставил молодой вдове 60 миллионов долларов. Это — прекрасные деньги, но с такими ради вашего посещения Лувр не закроют, да и Папа Римский с вами не встретится.

Будете уверенным высшим средним классом на западе. Неплохо, повторю, но это — не те деньги, ради которых стоило пройти путь от слева до справа.



Фото: Соцсети

Вот бывшая жена Безоса — это да, это я понимаю. Вышла из брака с капиталом в 50 миллиардов долларов.

С ней и Папа Римский с удовольствием чайку попьёт, и Президент Америки на ланч прискачет, ещё и Дикаприо с собой притащит обсудить проблему глобального потепления.

Это — совершенно другой уровень богатства, который даёт не просто комфортное существование, но и власть.

Представьте: вы входите в помещение, полное людей, и все до единого пытаются поймать ваш взгляд. Каждый из присутствующих жаждет урвать хоть толику вашего внимания, пока королева Елизавета пожимает вам руку.

И совершенно неважно, с маникюром ваша рука или нет.

Вам этой рукой, простите, не вялый член поднимать, поэтому — пофиг.

А Коташенко и иже с нею — это, конечно, смешно. Они — такой же средний класс, как и вы.

Просто у вас вас дома пол и столешница — из одних материалов, у них — из других. У вас домработница приходящая, а у них — с проживанием.

Качество жизни разнится не настолько, чтобы спустить 20 или даже 30 лет жизни на ублажение прихотей дряхлеющего мужика, стремительно мутирующего в бабушку.

Женщины, хорошие мои, нам посчастливилось родиться и жить в это время, в стране, где мужчины и женщины имеют равные права и возможности.

Почему вы этим не пользуетесь? Живя в России в 21 веке, вы уже выиграли в лотерею жизни. Почему не получите свой выигрыш, наконец?

Почему для вас жёны Градского, Диброва и прочих пожилых господ — это до сих пор женщины, пришедшие к успеху?

Я вас слушаю очень внимательно.

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