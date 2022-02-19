В СБУ заявили, что обострение на Донбассе является новым витком гибридной войны против Украины

“Весь мир видит, что ради достижения своих интересов террористы, управляемые страной-агрессором, способны пойти на любые провокации, чтобы в очередной раз безосновательно обвинить Украину в обострении ситуации. Официально сообщаем: заявления пророссийских террористов о якобы планах украинских военных начать наступательную операцию на временно оккупированных территориях в Донецкой и Луганской областях являются фейком, инструментом для дестабилизации и не соответствуют действительности”, – подчеркнули в релизе.

В СБУ добавили, что в эскалации конфликта заинтересована Россия и главари “ЛДНР”.

На фоне эскалации конфликта сотрудники СБУ несут службу в усиленном режиме.

“Служба безопасности Украины вместе с другими органами власти готова своевременно реагировать на любые сценарии дестабилизации”, – отметили в сообщении.

СБУ также призвала украинцев не поддаваться панике и провокациям.

https://www.facebook.com/SecurSerUkraine/posts/301155685444682

Вечером 18 февраля в центре Донецка взорвалась машина начальника “народной милиции “ДНР” Дениса Синенкова. В результате инцидента никто не пострадал.

Позже боевики “ДНР” заявили о минометном обстреле Горловки якобы украинскими военными. Также в ночь на 19 февраля прогремел взрыв в Луганске, после него начался пожар на трубопроводе “Дружба”.

Командующий операцией Объединенных сил генерал-лейтенант ВСУ Александр Павлюк сообщил, что оккупанты организовали скопление детей, женщин, пожилых людей под видом эвакуации.

“По данным нашей разведки, есть большая вероятность совершения террористических актов с целью гибели мирного населения и обвинения в этом украинских военных”, – сказал он.

В ГУР Минобороны призвали жителей Донецка не покидать дома и не пользоваться транспортом из-за угрозы терактов.

Вице-премьер-министр – министр по реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Ирина Верещук призвала жителей ОРДЛО выезжать на подконтрольную украинскому правительству территорию.

Контекст:

В 2014 году, сразу после оккупации Крыма, Россия начала вооруженную агрессию на востоке Украины. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.

17 февраля 2022 года на Донбассе резко обострилась ситуация. По информации штаба операции Объединенных сил, были обстреляны 30 населенных пунктов на подконтрольных Украине территориях, причем под удар попали детский сад и несколько школ, где в это время находились дети. Пострадали двое военных и пятеро гражданских.

18 февраля обстрелы на Донбассе продолжились.

На этом фоне боевики “ЛНР” и “ДНР” объявили об эвакуации населения ОРЛО и ОРДО в Россию. Главарь боевиков “ЛНР” Леонид Пасечник, заявление которого опубликовали СМИ боевиков, в частности, утверждает, что Вооруженные силы Украины сформировали “внушительную ударную группировку” и якобы планируют “глубокий прорыв” в ОРЛО.

Журналисты обратили внимание, что в 2008 году за несколько дней до вторжения в Грузию Россия эвакуировала население Южной Осетии так же, как это происходит на Донбассе в 2022 году.

Президент РФ Владимир Путин призвал власти Украины к переговорам с “ЛДНР” и поручил выплачивать жителям ОРДЛО, прибывающим в РФ, деньги.

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов заявил, что никаких приказов в Украине об освобождении силовым путем временно оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей нет. Данилов также сообщил об угрозе провокаций со стороны РФ.

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