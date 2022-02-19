Володин обвинил Зеленского в провоцировании «большой войны»

Президент Украины Владимир Зеленский провоцирует начало большой войны в центре Европы, сообщил председатель Госдумы Вячеслав Володин.

Володин предположил, что «без поддержки извне Зеленский вряд ли решился бы на шаги, которые могут привести к началу войны в центре Европы». Как сообщил председатель Госдумы, США «придумали провокацию для дезинформации мирового сообщества», а «затем санкционировали нападение на мирных граждан ДНР и ЛНР и даже уже назначили виновных». По его словам, Вашингтон «не пугает, что своими действиями Киев перечеркивает Минские договоренности». В США «прекрасно понимают, к какой трагедии может все это привести, поэтому эвакуировали своих дипломатов из Киева», передает ТАСС.

Володин отметил, что если война начнется, именно Европа станет ареной военных действий. Он обратился «к депутатам европейских стран: спросите своих избирателей, хотят ли они войны» «И второй вопрос: что вы делаете, чтобы ее предотвратить?» – сообщил Володин, добавив, что РФ войны не хочет, но «если возникнет угроза жизни граждан РФ и соотечественников, проживающих в ДНР и ЛНР, наша страна встанет на их защиту».

В пятницу глава Луганской народной республики Леонид Пасечник и глава Донецкой народной республики Денис Пушилин призвали жителей выехать на территорию России.